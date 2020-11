Aunque a menudo pensamos en nuestra apariencia, no pensamos realmente en el significado completo de lo que significa el ser caliente y lo que exactamente nos hace atractivos para las parejas potenciales. Sorpresa: ¡no se trata de verse como una supermodelo en la portada de una revista! Estas son las cualidades que mejoran tu atractivo y te dan una presencia irresistible.

1. Naturalmente tienes confianza en ti misma, pero no es algo sobre lo que piensas demasiado o incluso de lo que ni siquiera eres consciente. No usas constantemente un montón de maquillaje, o estás obsesionada con lo que otras personas piensan. Eso es súper caliente por sí solo.

2. Eres humilde. La humildad es una cualidad dulce y sexy – ahora, eso no significa ser un tapete para que te pasen por encima. Sólo eres modesta en donde cuenta, incluso si eres una mujer consumada y asombrosa.



3. Siempre haces que un problema sea divertido, incluso cuando das una vuelta incorrecta en tu coche o algo deprimente. Llevas el positivismo a todas partes, y al hacerlo, iluminas las vidas de los que te rodean.



40. ¡Estás libre de dramas! No hay nada como una gran dosis de drama para hacer que un hombre comience a correr en la dirección opuesta. Incluso las modelos más hermosas, cuando todo lo hacen un drama, son las máximas repelentes para hombres.



6. Tratas tu cuerpo como un templo. No importa cómo se vea tu cuerpo, eso enciende mucho a los hombres. El estar dedicada a tus entrenamientos y a una dieta saludable muestran no sólo abdominales, pero también motivación. Además, el ejercicio hace que tu piel brille.



7. ¡Tienes curvas! Las chicas delgadas son adoradas por sus figuras, pero tu delicioso y lucidor cuerpo de Kim Kardashian tiene una ventaja, lo que le hace subir las probabilidades de que te veas mejor que Marylin Monroe. Las curvas son algo de lo que se deben enorgullecerse, no avergonzarse.



8. Eres una fijadora de tendencias, no una seguidora. No tienes miedo de probar algo que el resto de la manada no ha probado primero. Ser un líder en lugar de un seguidor es un aspecto esencial de la ecuación “que los hombres encuentran sexy”.



9. Demuestras que realmente cuidas y te preocupas de la gente en su vida. El ser naturalmente cariñosa hará que los hombres se sientan atraídos por ti y también significa un fuerte sentido maternal, reforzando la idea de que algún día harás una madre asombrosa. Ser cariñosa es ser caliente.



10. Eres independiente ¡y ganas tu propio dinero! Incluso si tienes la apariencia más soñada, el no ser capaz de pagar tu propia vida te hace parecer débil y dependiente. Si una mujer puede mantenerse, eso es enormemente atractivo para los hombres.



