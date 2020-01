Horóscopo de Hoy 11 de enero 2020 Era de Acuario

La Frase de Hoy

“Como sentado en un trono real, el Sol gobierna la familia de planetas que giran alrededor suyo”.

Copérnico

ENTRAMOS DE LLENO EN LA ERA DE ACUARIO

Hay muchas configuraciones astrológicas masivas del 11 al 12 de enero. Este es seguramente el tiempo astrológico más poderoso desde el eclipse de la Gran Cruz el 11 de agosto de 1999.

El eclipse lunar penumbral del 10 de enero, crea un patrón de

Después de la activación de la Era de Acuario, habrá muchas configuraciones astrológicas durante todo el año que guiarán a nuestra sociedad a través de la transformación que comenzará oficialmente la Era de Acuario en el momento de la conjunción Júpiter-Saturno a 0 grados de Acuario el día del solsticio de invierno el 21 de diciembre del 2020:

Observando que la conjunción se producirá en Capricornio, los acontecimientos estarán relacionados con las estructuras de gobiernos, poder y dinero. Las estructuras muy rígidas sufrirán una transformación durante el 2020, así como la seguridad material, el estatus y la autoridad.

La conjunción de Saturno y Plutón se viene sintiendo socialmente con el gran colapso de estructuras que ya son obsoletas y tiránicas. Lo que se siente por fuera, sucede por dentro, concretamente en el mundo laboral, en donde tanto tiempo personal dedicamos. El tiempo es regido por Saturno, y cada vez se amplía más la consciencia sobre el valor del tiempo, cada minuto que pasa no regresa.

los tránsitos de Plutón y de Saturno son transformadores, demandan mucha madurez y conocimiento personal para lograr superarlos de forma positiva. Espero que la humanidad haya tomado conciencia sobre los estragos que generan las guerras y que no se repitan los mismos errores.

En el ámbito más directamente humano, Acuario se vincula con valores de libertad, la solidaridad e igualdad, así como con la rebeldía y el espíritu contestatario ante a los poderes conservadores.

Nos encontramos en plena transición entre la Era de Piscis a la Era de Acuario, una transición que según todos los indicios debió iniciarse a principios del siglo XX y que tendrá un importante punto de inflexión el año 2020, expresa José Royo, de la Escuerla de Astrología

«Se trata pues de dos tipos de energía muy diferentes (Piscis-Agua y Acuario-Aire)

Los signos de transición de la era de Piscis a la era de Acuario son evidentes. Solamente tenemos que pensar que hace algo más de un siglo nuestros antepasados todavía se alumbraban, calentaban y cocinaban con fuego, se desplazaban a pie, en caballería o barco, escribían con tinta y pluma, y se comunicaban con cartas que tardaban largo tiempo en llegar a su destino.

Es decir, la mayor parte de las actividades básicas eran prácticamente iguales a cómo habían sido durante milenios. Y en un periodo vertiginosamente breve se pasó del fuego a la electricidad, del caballo al avión, de la muñeca de trapo al video-juego, de la carta escrita en papel a la telefonía vía satélite e Internet.

Desde la perspectiva astrológica estos acontecimientos adquieren relevancia si consideramos que Acuario es un signo relacionado con los cambios bruscos y radicales, y rige cuestiones como la electricidad, la aviación, las tecnologías de vanguardia, los inventos impactantes, la informática e Internet.

Doctora Aurora

Horóscopo de Hoy

Aries (20 de marzo -19 de abril) Aries (20 de marzo -19 de abril)

Nubes

Una persona mayor tendrá atenciones especiales hacia tu persona. No te ilusiones con las cosas materiales que podría dejarte un difunto. Siempre hay alguien que se encarga de quedarse con la mejor tajada. La mejor herencia que te puede dejar alguien es la educación, esa capacidad para enfrentar el mundo, con conocimientos principios y aplomo. Tal vez te entreguen una joya. Cuídala.

Tauro (22 de abril 20 de mayo)

Amor

Vas a reiniciar lo que una vez comenzó como una pequeña aventura y ahora se convierte en algo mucho más intenso y fuerte, si estás buscando un compromiso estable. Deja de pensar en las arrugas y enamórate más de la vida, el paso de los años es un proceso natural. ser viejo no significa estar decrépito. Evita quedarte en tu casa o estar aislado. Si eres joven, intenta pasar un tiempo con tus mayores para evitarles la soledad. Invítalos a salir, a pasear y dar una vuelta aunque sea en automóvil. Y si eres mayor, participa en las actividades en vez de observar lo que otros hacen.s el momento.

Géminis (Mayo 21 – Junio 20)

Equipos

Podrás trabajar en equipo sin ningún problema. Habrá cooperación y respeto, ¡mucho respeto entre ustedes!como buenos amigos que serán, siempre tendrán presente la seguridad y felicidad del otro,lo mejor será actuar correctamente, ser bondadoso, y muy importante, realizar algunos cambios, como mover algunos accesorios, en dirección opuesta a tu buena suerte.

Cáncer (Junio 21 – Julio 22)

Calzado

Te siente cansado y eso se debe a loszapato que has venido usando y no son adecuados pra tus pies, no te preocupes tanto por el modelo de tus zapatos nuevos, sino por el confort que el calzado te brinda. A veces es mejor coprar zapato conservadores, pero bien confeccionados. Aprovecha las ofertas de año nuevo





Leo 23 de julio-23 de agosto

Egolatría

Pasan los años y todavía creer que el mundo gira alrededor de tu persona y no que giras tú en el mundo con toda la humanidad. Las actitudes arrogantes le hacen daño a quienes te rodean y te quieren, sueles andar en plan de perdonavidas y eso es feo. Con tu simpatía e inteligencia podrás conseguir todo lo que te propones.

Virgo (Agosto 23 – Septiembre 22) Meditación Aprovecha el comienzo de un año nuevo Han sido siempre los audaces, los más activos, los constructores de cosas (algunos reconocidos pero en su mayoría hombres y mujeres cuyos esfuerzos permanecen en la oscuridad) los que nos han impulsado en el largo y arduo sendero hacia la prosperidad y la fama.

Libra (Septiembre 23 – Octubre 22)

Explicaciones

Tendrás que dar explicaciones sobre tu conducta. No comprenden esa vida loca que llevas, pero estás llena de energía y no piensas acostarte en una cama a ver televisión. No importa si no pueden seguir tu ritmo, sólo necesitas que te lo respeten. Si sientes culpabilidad o remordimiento, trata de comprender tus errores, procura enmendarlos pasa a otro plano, por lo general son creaciones del ego y que puedes reconocerlo y desapegarte de esas emociones que no tienen cabida en tu futuro brillante.

Escorpio (Octubre 23 – Noviemb re 21) Realización Sientes que tomaste las decisiones correctas porque todo anda bien en tu vida, tienes dinero, trabajo y buena compañia, pero es el momento de que te arriesgues en el tema del amor y la pareja, optas por no comprometerte porque te resulta mas fácil la libertad, pero en el fondo de tu ser sabes que te encantaría una buena dosis de amor y mimos, dejate seducir.

Sagitario (Noviembre 22 – Diciembre 21) Descanso Terminaste un ciclo muy exgente y el éxito te acompañó pero en estos momentos es mejor que ausmar un bajo perfil y te tomes un descanso, no te corresponde ser protagonista. Enfócate en tu propio yo, medita, reflexiona y haz un balaces interior que te permita encontrar la ruta que podrías seguir este año.

Capricornio (Diciembre 22 – Enero 19)

Poderoso

Sientes los efectos de la conjunción planetaria. Todas las fuerzas vibran en capricornio, crees que eres el rey del universo, pero de ti depende hacia dónde vas a orientar todo ese poder y energía, si te equivocas en las decisiones, puedes fomentar la guerra, con sus secuelas de hambre, dolor y desolación, oriéntate hacia la creación y no hacia la destrucción.

Acuario ( Enero 20 – Febrero 18) Elementos Estás en tu mejor momento, se inicia la era de Acuario y andas feliz porque sabes que las transformaciones mejoran la calidad de vida de la sociedad. Recuerda que no siempre son positivas, para ello son los humanos quienes deben decidir hacia dónde y hasta dónde quieren llegar, de lo contrario, los cambios y la transformación pueden resultar dañinos.

Piscis (Febrero 19 – Marzo 20) Terceros Las terceras personas siempre estorban, meor escoge para que sean solo dos. El amor se activa pero tambi´´en debes activar la confiana en tu pareja, la que escojas en este inicio interplanetario. Toma buenas decisiones para que puedas recoger lo que sembraste. Mantén una buena energía en todo lo que hagas.

Efemérides

El 11 de enero, Urano y Eris se volverán directos.

Esto liberará una gran cantidad de energía kundalini planetaria previamente suprimida.

El 11 de enero es un día de línea de tiempo muy poderoso, y en las últimas décadas hubo cuatro eventos poderosos que tuvieron lugar el 11 de enero que cambiaron el destino de este planeta. Dos de los que puedo mencionar son, la apertura de la puerta del 11:11 el 11 de enero del 1992 y la invasión arconte el 11 de enero del 1996.

Luego, el 12 de enero, tenemos una extremadamente poderosa conjunción Saturno-Plutón que abrirá el sistema financiero global:

No solo será una conjunción de Saturno / Plutón ordinaria, sino será una conjunción de sol-Mercurio-Ceres-Saturno-Plutón, con Saturno y Plutón también en sus nodos del sur, lo que amplificará aún más la conjunción.