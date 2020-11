Un video de vigilancia muestra el momento en que un grupo de jóvenes es rechazado en la puerta de una cafetería de Miami por no usar mascarilla.

Segundos después, dos de ellos, visiblemente enfadados, rompen la tubería de agua del local, reportó Diario las Americas.

Los hechos ocurrieron el sábado 28, sobre las 6:45 p.m., cuando dos hombres y dos mujeres intentaron entrar a Ms. Cheezious, en Biscayne Boulevard y la calle 74, sin cubrirse boca y nariz, como exige a locales comerciales una orden condal en Miami-Dade, según declaró el propietario del lugar, Brian Mullins.

En el vídeo de seguridad, que fue publicado por el local comercial en Twitter, se observa cómo los dos jóvenes se dirigen al lugar donde está la tubería de agua y de pronto salta un chorro del líquido.

“Estas personas vinieron y se negaran a usar mascarillas, por lo que se fueron y decidieron patear y romper el tubo de agua de nuestro restaurante”, señaló Mullins.

Miami’s @MsCheezious: "We just had these guests come in and refuse to wear masks so they left and decided to kick and break the water line to our restaurant." #BecauseMiami https://t.co/RHpWYHMrhc pic.twitter.com/KL8aWbgY1T

— Billy Corben (@BillyCorben) November 29, 2020