El “enamoramiento” del consumidor norte americano con los utilitarios o SUV no parece mostrar síntomas de erosión. A pesar de esto, la pugna en el sector de los sedanes deportivos de lujo sigue vibrante, y en ese mundo nos sumergimos de la mano -o al volante para decirlo mejor- del 2021 Lexus IS.

Por Roger Rivero

El IS es la carta de presentación de Lexus para los que les interese este segmento, pero la vetustez del modelo y la aparición de excelentes y modernos productos provenientes de Genesis, Mercedes Benz o Cadillac, están aplicando presión a Lexus para modernizar el IS.

La oferta avejentada de Lexus necesita reformas para tener alguna esperanza de competir y, afortunadamente, estamos viendo cambios en el modelo 2021, que, por no ser radicales, nos dejan con el interrogante de si serán lo suficientemente profundos como para apostar por él. Lexus ha demostrado que, sin estar muchas veces a la vanguardia tecnológica en algunos de sus modelos, es capaz de perfeccionar y mejorar aquí y allá, haciendo que viejas plataformas puedan sentirse vibrantes y vitales. Creo que el 2021 IS 300 es un buen ejemplo de ello.

Desde afuera y por dentro

El diseño exterior por subjetivo que sea es un punto fuerte en el IS. El sedán enseña proporciones atléticas y buena postura, y no creo que nadie pueda restarle su cuota de elegancia. Lexus integra ahora las luces de circulación diurna en los faros delanteros, en lugar de colocarlos debajo o en el parachoques delantero. Los espejos laterales y las tomas de aire inferiores son nuevos, al igual que el patrón de la gran parrilla en forma de reloj de arena a la que nos hemos acostumbrado con el pasar de los años.

También en los pliegues laterales antes de subir al maletero varían en el 2021, siendo ahora más pronunciados. En la parte trasera los cabios son más notables, donde las luces LED han experimentado una revisión dramática, cubriendo de lado a lado esta parte del vehículo, haciendo que la imagen posterior del IS se vea más distintiva sobre todo en la oscuridad.

Quien busque un rumbo más agresivo, aún puede obtenerlo en la variante “F Sport” del IS, donde hay parachoques más agresivos y nuevas llantas de 19 pulgadas.

A pesar de algunas actualizaciones para 2021, el interior del Lexus IS no se ve muy diferente al de antaño. Puede que en estilo luzca algo anticuado, pero la calidad de construcción sigue siendo impresionante. Los espacios entre paneles son uniformes y bien ceñidos y muchas superficies están cubiertas con materiales de calidad como plásticos suaves, cuero sintético y madera.

El tablero ha sido rediseñado con salidas de ventilación circulares y la pantalla de información y entretenimiento de 10.3 pulgadas colocada sobre el tablero, ahora también es táctil ¡Aleluya!, por lo que no tendrá que usar constantemente el frustrante panel táctil estilo computadora portátil.

La cabina también hace un gran trabajo amortiguando el ruido de la carretera y del viento, lo que resulta en una experiencia de conducción silenciosa y relajante, engrandecida por la calidad de los asientos delanteros. Aunque puede acomodar a cinco personas, el asiento trasero central trae el inconveniente de la protuberancia en el piso, generada por la barra de transmisión desde el diferencial trasero. El espacio para las piernas y en el maletero tampoco son destacables entre sus competidores.

Equipamiento y seguridad

Un sistema de info-entretenimiento con pantalla táctil de 8.0 pulgadas es estándar, y también utiliza un panel táctil montado en la consola que seguramente poco utilizará. Una pantalla más grande de 10,3 pulgadas con navegación es opcional. Lástima que, a pesar de incluir una pantalla táctil, la organización de los iconos sigue siendo algo embrollada, a diferencia de sistemas más modernos de la competencia. Apple CarPlay y Android Auto están incluidos, así como Amazon Alexa. En nuestra prueba la conexión y funcionamiento con Android transcurrió sin tropiezos, si descontamos la ausencia de mi aplicación favorita, Waze. Un sistema estéreo premium Mark Levinson con 17 bocinas y 1800 vatios está disponible como opción.

Para 2021, el IS obtiene la versión 2.5 del conjunto de tecnologías de seguridad “Safety System Plus” de Lexus de forma estándar. El sistema de pre-colisión incluye asistencia de dirección de emergencia, advertencia de colisión frontal, frenado automático de emergencia con detección de peatones y ciclistas. Lexus asegura un mejor trabajo al detectar y responder a posibles colisiones al girar a la izquierda en el tráfico.

El sistema de control de crucero adaptativo incluido funciona hasta detenerse el auto y comprobamos que hace un mejor trabajo cuando intentamos adelantar otro vehículo en la autopista. También se incluyen la advertencia de salida del carril, luces de carretera automáticas y un monitor de punto ciego con alerta de tráfico cruzado trasero. Aplaudimos el compromiso de Lexus con la seguridad, pues solo dejan de forma opcional los sensores de estacionamiento, el sistema de cámaras en 360 grados y el estacionamiento autónomo.

En la carretera

El Lexus IS 300 base del 2021 con tracción trasera se las arregla con un motor de doble turbo de cuatro cilindros y 2.0 litros que produce 241 caballos de potencia, y se combina con una transmisión automática de 8 velocidades, lo que lo convierte en la opción de menor consumo de combustible con 25 millas por galón (mpg) o 9.41 l/100km en manejo combinado. Por consecuencia, es también el más lento de los IS, ronzando los 7 segundos para alcanzar 60 millas por hora. Este fue el modelo que nosotros probamos.

Las otras opciones disponibles incluyen el Lexus IS 300 AWD o tracción total, que incluye un V6 de 3.5 litros más potente. Son 260 caballos de fuerza y ​​transmisión de solo 6 velocidades. Los que necesitan más “pegada” encontraran opciones como el IS 350 F Sport de 311 caballos de fuerza y ​​280 libras-pie de torque.

Si bien el tren motriz se siente algo antiguo, Lexus ha puesto empeño y recursos para que la experiencia de manejo sea más animada, y lo logra. El chasis es más rígido este año, mientras que los ajustes de la suspensión hacen de esta edición 2021 una más confiable para llevar a carreteras torcidas. El IS presenta el “Lexus Driving Signature”, una filosofía que, según la compañía, persigue un desempeño lineal fiel a las intenciones del conductor, como en la transición de la desaceleración o la aceleración a la dirección durante las curvas, o en todo tipo de situaciones de conducción.

Quienes hayan tenido la oportunidad de probar modelos anteriores del IS, notarán sin vacilación que la experiencia de manejo es más dinámica, y sin llegar invadir el terreno BMW, si es lo suficientemente seductora como para atraer a compradores más exigentes.

Estos cambios en el chasis y la suspensión inyectan un poco de deportividad en el IS, pero dejan intacto su estatus como uno de los sedanes más cómodos en este segmento.

Para escoger

El Lexus IS 300 con tracción trasera y 241 caballos de potencia tiene un precio inicial de $ 39.000 dólares, y se le pueden agregar como opciones una pantalla más grande de 10.3 pulgadas, el sistema de navegación o asientos con calefacción y enfriamiento entre otras bonificaciones. Nuestro IS 300 de prueba que venía mejorado incluyendo techo panorámico traía precio de $ 45,975.

El Lexus IS 300 AWD con motor más potente comienza en $41,000, mientras que el IS 350 F Sport trae precio inicial de $42,900. Como antes comentamos, las prestaciones de seguridad y asistencia al conductor son muy amplias en cualquiera de estos modelos.

La competencia es vasta y de calidad. Desde Alemania llegan los habituales y aclamados BMW Serie 3, Audi A4 o Mercedes Clase C o el Clase A. También en Japón encontramos al Infiniti Q50 y no lejos de allí los coreanos que cada día impresionan más con productos como el Genesis G70 o el Kia Stinger. En Estados Unidos donde los sedanes se extinguen más rápido que los osos pandas, encontramos al Cadillac CT4

Concluyendo

El renovado Lexus IS 2021 representa un buen progreso con respecto al modelo anterior. Se siente más agudo y atlético que antes, e impresiona por las muchas características de seguridad incluidas, un interior de calidad y una sólida reputación de confiabilidad. A pesar de estas actualizaciones, el IS todavía está por detrás de la competencia en términos de rendimiento y espacio interior. El del 2021 es un sedán mejor, pero aún no se encuentra entre los mejores del segmento.

Roger Rivero es un periodista independiente, miembro de NAHJ, la Asociación nacional de periodistas Hispanos y de NWAPA, la Asociación de periodistas automovilísticos del noroeste. Los vehículos son proporcionados por los fabricantes como préstamo por una semana para fines de la reseña. De ninguna manera los fabricantes controlan el contenido de los comentarios.

