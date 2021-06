Veintidós restaurantes Chick-fil-A del sur de la Florida están buscando cubrir más de 200 puestos vacantes, que van desde Team Members hasta posiciones de liderazgo tales como director de operaciones y director de márketing de la marca.

Los restaurantes participantes llevarán a cabo una jornada de contratación el día viernes, 25 de junio, entre las 11 a.m. – 7 p.m. Cualquier aspirante que visite un restaurante participante durante el evento recibirá una aplicación y será entrevistado allí mismo.

Chick-fil-A es conocida por contratar, desarrollar y retener a los mejores talentos y por brindar un ambiente de trabajo positivo para personas de todas las edades y todos los orígenes.

Trabajar en un restaurante Chick-fil-A representa oportunidades de trabajo en equipo y de desarrollo de liderazgo en un ambiente en constante crecimiento. Cada restaurante Chick-fil-A ofrece salarios y beneficios competitivos, oportunidades de crecimiento de liderazgo, becas universitarias y tutoría de parte del propietario del restaurante.

En el año 2021, Chick-fil-A también otorgó $150,000 en becas universitarias a 60 Team Members de sus restaurantes en el área del sur de la Florida.

Como parte de la expansión y el crecimiento continuos de Chick-fil-A en el sur de la Florida, se han abierto cuatro nuevos restaurantes Chick-fil-A en el área del Gran Miami en los últimos cinco años. Además de aportar nuevos puestos de trabajo, muchos restaurantes brindan apoyo a organizaciones locales sin fines de lucro, incluyendo el patrocinio del evento anual de las Olimpíadas Especiales en el sur de la Florida.

“Estamos muy contentos de dar la bienvenida a los nuevos Team Members al equipo Chick-fil-A en el sur de la Florida,” señaló Jude Hodges, operador del restaurante local de Chick-fil-A en Miramar. “Invitamos a todos los buscadores de empleo a salir y conocer más sobre los beneficios únicos que ofrecemos a nuestros Team Members.”

Listado de restaurantes:

Chick-fil-A Broward Mall Chick-fil-A Dadeland Mall

8000 W Broward Blvd Ste 5005 7535 N Kendall Dr Ste 1440A

Plantation, FL 33388 Miami, FL 33156

Chick-fil-A Davie North Chick-fil-A Doral

1900 S University Dr 3995 NW 107th Ave

Davie, FL 33324 Doral, FL 33178

Chick-fil-A Flagler Park Chick-fil-A Miami Lakes

9301 W Flagler St 16100 NW 57th Ave

Miami, FL 33174 Miami, FL 33014

Chick-fil-A Pines and Flamingo Chick-fil-A The Fountains of Miramar

12203 Pines Blvd 3211 SW 160th Ave

Pembroke, FL 33026 Miramar, FL 33027

Chick-fil-A Weston Chick-fil-A Aventura In-Line

15990 SW 41st St 19293 NE 8th Court

Davie, FL 33331 Miami, FL 33179

Chick-fil-A Hillsboro and Powerline Chick-fil-A Kendall

3648 W Hillsboro Blvd 12100 SW 88th St

Deerfield Beach, FL 33442 Miami, FL 33186

Chick-fil-A Coconut Creek Chick-fil-A Lauderhill

4670 N State Road 7 8190 W Commercial Blvd

Coconut Creek, FL 33073 Tamarac, FL 33351

Chick-fil-A Coral Springs Chick-fil-A Fort Lauderdale

1341 N University Dr 2650 N Federal Hwy

Coral Spring, FL 33071 Fort Lauderdale, FL 33306

Chick-fil-A Pompano Beach Chick-fil-A Sawgrass Square

2250 N Federal Hwy 12600 W Sunrise Blvd

Pompano, FL 33062 Sunrise, FL 33323

Chick-fil-A Hialeah Westland Chick-fil-A River Landing

1600 W 49th St 1410 NW North River Drive

Hialeah, FL 33012 Miami, FL 33125

Chick-fil-A Pembroke Lakes Mall Chick-fil-A Davie South

11401 Pines Blvd Ste 466 5700 S University Dr

Pembroke Pines, FL 33026 Davie, FL 33328