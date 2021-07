Este 4 de julio Estados Unidos celebra su cumpleaños 245, justo cuando de poco se esta volviendo a la normalidad desde la crisis de la pandemia de COVID-19.

Parece que este 4 de julio se verá como las celebraciones previas a la pandemia, justo cuando más y más personas reciben sus vacunas contra el coronavirus, sin embargo hay dos sucesos que tienen a Florida en vilo y es la tragedia de Surfside y el huracán Elsa.

Y aunque algunos eventos de los traidicionales fuegos artificales fueron cancelados, hay una lista extensa realizada por CBS de lugares donde ver el espectáculo.

CONDADO DE MIAMI-DADE

CANCELADO – Fiesta de cumpleaños de Estados Unidos en Bayfront Park:

Miami – Deering Estate: para el fin de semana del 4 de julio, llévate a tu familia, amigos y tu canasta de picnic y dirígete a Deering Estate en South Miami. Están ofreciendo boletos de $ 4 por persona, mayores de 4 años. La entrada es gratuita para los niños menores de 3 años, así como para los miembros de Deering Estate. Huéspedes

Doral – Celebración del Día de la Independencia: Se llevarán a cabo dos eventos el 4 de julio en el área de Doral. Cerca del Parque Doral Glades, se llevará a cabo una exhibición de fuegos artificiales cerca del área del Parque Doral Glades a las 9:20 pm. En el Trump National Hotel Doral, habrá camiones de comida y bebidas disponibles, con el espectáculo de fuegos artificiales. También se transmitirá en las páginas de Facebook y YouTube Live de City Of Doral para aquellos que no puedan asistir en persona.

Homestead – Celebración Drive-In del 4 de julio en Homestead-Miami Speedway: Celebre el 4 de julio sentado en la comodidad de su automóvil. La fiesta anual del Día de la Independencia de la Ciudad de Homestead será la sede de la Celebración Drive-In del 4 de julio el domingo 4 de julio de 2021. Las puertas de estacionamiento se abren a las 7 pm y el espectáculo de fuegos artificiales comenzará a las 9 pm. También se anima a los huéspedes a traer su propia comida y bebida.

Miami – Key Biscayne Desfile del 4 de julio: El 62º Desfile Anual de Key Biscayne del 4 de julio está programado para el domingo 4 de julio a las 11 am. El desfile se llevará a cabo en Crandon Blvd. desde Harbor Drive hasta West Wood Drive. Aunque no habrá fuegos artificiales este año, todavía será un momento divertido para familiares y amigos.

CANCELADO – Miami Gardens – Espectáculo de fuegos artificiales autocine del 4 de julio:

Miami Lakes – 18a Celebración Anual de Fuegos Artificiales del 4 de Julio de Miami Lakes : La Ciudad de Miami Lakes y su Comité de Asuntos Culturales serán los anfitriones del “18.o Concierto Anual y Espectáculo de Fuegos Artificiales del 4 de Julio” el domingo 4 de julio de 2021, a las 7:00 pm . Tendrá lugar en Miami Lakes Picnic Park West. El evento contará con música, camiones de comida y una presentación de fuegos artificiales.

Miami Springs – Fuegos artificiales del 4 de julio en el campo de golf de Miami Springs : el 4 de julio regresa con estilo a Miami Springs después de perderse el año pasado debido a COVID. El evento gratuito se llevará a cabo en el Miami Springs Golf and Country Club y el espectáculo de fuegos artificiales comenzará a las 8 pm

Hialeah – Milander Park: En el corazón de Hialeah, Milander Park será el anfitrión de la celebración anual del Día de la Independencia. Los invitados musicales incluyen a Gente De Zona y Amaury Gutierrez. Entre los DJs que mantendrán la fiesta se encuentran DJ Yus, DJ Nancy Starr, DJ A10 y DJ Saroza. La noche culmina con una exhibición de fuegos artificiales del 4 de julio de 30 minutos.

Miami – 4 de julio Crucero de fuegos artificiales en Miami: Celebre el 4 de julio a bordo del yate SeaFair Miami de $ 40 millones mientras disfruta de las aguas de Miami. A bordo del yate, los huéspedes pueden experimentar el espectáculo privado de fuegos artificiales, cortesía de VIP Nightlife & SeaFair.

Miami – ¡Impresionante con estrellas! Celebración del Día de la Independencia en The Wharf Miami: para las festividades del 4 de julio, pase por The Wharf Miami y celebre Estados Unidos con estilo. Comida, música en vivo y bebidas esperan a los asistentes. Comenzando el 4 de julio a las 12 pm., La fiesta no termina hasta el 5 de julio a la 1 am. Los niños y las mascotas son bienvenidos hasta las 6 pm, pero después de la edad, la política es estrictamente de 21 años o más.

CONDADO DE BROWARD

Coral Springs : el domingo 4 de julio se celebrará en Mullins Park, 10000 Ben Geiger Drive, con alimentos y bebidas disponibles. El espectáculo de fuegos artificiales comenzará a las 9 pm y el evento es gratuito.

Davie – Ciudad de Davie Celebración del 4 de julio: Celebre el Día de la Independencia en Bamford Park con JD Danner Band encabezando el evento. El evento comienza a las 7 pm.

Miramar – Ciudad de Miramar 4 de julio Concierto del Día de la Independencia y exhibición de fuegos artificiales: Pase por el Parque Regional de Miramar y celebre el 4 de julio. Las puertas de este evento abren a las 5:30 pm y no se aceptarán entradas después de las 8 pm. Los camiones de comida y bebidas frías estarán disponibles para su compra. Se recomienda encarecidamente usar máscaras faciales y distanciamiento social para este evento.

Fort Lauderdale – Fort Lauderdale 4 de julio espectacular: La ciudad de Fort Lauderdale da la bienvenida a la banda de rock The Beach Boys en la ciudad, ya que están listos para actuar en el 4 de julio espectacular de la ciudad de Fort Lauderdale. Este evento es gratis para asistir y The Beach Boys actuarán de 7:30 a 9 pm en Fort Lauderdale Beach. Habrá disponibles eventos para toda la familia como pintura facial, manualidades, toboganes de agua y juegos y concursos. El espectáculo de fuegos artificiales está programado para las 9:30 pm.

Hollywood – La fiesta comienza en Hollywood Beach de 5 a 10:30 pm el domingo 4 de julio con fuegos artificiales a las 9 pm Para obtener más información, haga clic aquí .

Lauderdale-By-The-Sea – Un espectáculo de fuegos artificiales se llevará a cabo en la playa, al norte del Parque El Prado a las 9 pm Para más información, llame al 954-640-4209.

Margate : el espectáculo de fuegos artificiales comenzará a las 9 pm para celebrar el cumpleaños de Estados Unidos, en Margate Boulevard y State Road 7.

Pembroke Pines : la celebración se llevará a cabo en Pines Recreation Center Festival Grounds, 7400 Pines Blvd., el domingo 4 de julio, con un espectáculo de fuegos artificiales a las 9 pm

Pompano Beach – Ciudad de Pompano Beach 4 de julio Extravagancia de fuegos artificiales: La ciudad de Pompano Beach celebrará el 4 de julio de este año con una Extravagancia de fuegos artificiales el domingo 4 de julio. Los asistentes tendrán la opción de elegir cómo celebrar el evento. Pueden ir a la playa o experimentar el evento virtualmente debido a la precaución previa de COVID. El evento en persona comienza a las 5:30 pm con música en vivo de la banda de reggae, Jazhilla Group. A las 7:00 pm, la banda de pop VAM Band actuará en el escenario. El espectáculo de fuegos artificiales está programado para las 9 pm.