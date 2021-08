Las Escuelas Públicas de Brevard anunciaron el pasado martes que más de 3.000 estudiantes y empleados han sido puestos en cuarentena, ya que 1.077 estudiantes y trabajadores han dado positivo al covid-19, según publicó Florida Today.

En el último informe del covid-19 del distrito se enumeran 87 escuelas o instalaciones administrativas afectadas por al menos un caso positivo de coronavirus. Dos escuelas tenían más de 200 personas en cuarentena, ocho tenían más de 100 y 20 tenían más de 50.

El portavoz de BPS, Russell Bruhn, dijo que el distrito está haciendo seguimiento a la situación que se presenta en algunas escuelas, pero “no está cerca” de evaluar el cierre de las mismas, informó el portal Club de Venezolanos.

Tuesday's BPS COVID-19 Dashboard is now available for review. Please visit https://t.co/qNVlxUhZuZ pic.twitter.com/kGUAqJ0vUN

