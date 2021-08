Aproximadamente 1 de cada 9 estadounidenses mayores de 45 años que informan “deterioro cognitivo subjetivo”, también conocido como pérdida de memoria que afecta la vida diaria, la demencia es una realidad cada vez mayor para muchas familias, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Y a veces incluso las personas con demencia necesitan viajar.

La Asociación Nacional de Alzheimer informa que más del 11% de los estadounidenses de 65 años o más tienen demencia de Alzheimer, un número que se espera que se duplique en 2050.

Para empezar, estos sitios recomiendan dos cosas: evalúe honestamente la capacidad de su acompañante para viajar y asegúrese de que lleve o lleve algún tipo de identificación en caso de que se separen. Los sitios dejan en claro que su experiencia variará según el estado de la enfermedad de su compañero.

Jeannette Marantos contó su experiencia: A mi esposo le diagnosticaron Alzheimer en 2011 y nuestras opciones de viaje han cambiado drásticamente a medida que avanzaba su enfermedad. No obstante, hemos viajado durante la última década por aire y automóvil, comenzando en 2013 con un viaje a Nueva York y luego a Europa para ver a familiares y amigos. Fue una especie de gira de despedida mientras mi esposo aún podía (más o menos) reconocer a sus hermanos.

El viaje no estuvo exento de desafíos. En Frankfurt, Alemania, un lugar en el que ninguno de los dos había estado, dimos un paseo para ayudarnos a adaptarnos a una nueva zona horaria. A lo largo de la caminata, mi esposo insistió en que no solo había visitado la ciudad cuando tenía 20 años, sino que había vivido allí durante casi un año. No fue hasta el día siguiente que comprendí que pensaba que todavía estábamos en Nueva York. Nuestro viaje en avión de seis horas a Alemania no se había registrado.

Ocho años y una pandemia después, ya no considero viajar en avión con mi esposo. Nuestro último vuelo fue en febrero de 2020 al estado de Washington para el nacimiento de nuestro nieto. Mi esposo no recordaba que tuviera hijos, y mucho menos nietos, así que no le interesaba el viaje. Durante el vuelo de tres horas, repetidamente hizo las mismas preguntas a un volumen creciente: “¿Dónde estamos? ¿Por qué estamos haciendo esto? ¡Subamos al coche y vayamos a CASA! ” Pausa. Repetir.

Conducir era la única opción. Mi esposo está ansioso cada vez que sale de casa e incluso los viajes cortos en automóvil lo inquietan. Pero mi desesperación por visitarla era fuerte. Pensé que podríamos traer a nuestro terrier y spaniel para ayudar a calmar a mi esposo porque son las únicas criaturas que parece reconocer.

Pero la logística fue abrumadora. Es un viaje de dos días. ¿Cómo manejaría las paradas en boxes con los perros y mi esposo, que no puede usar un baño público solo?

Afortunadamente, un querido amigo que administra campamentos juveniles se ofreció a acompañarnos en el camino a Washington y de regreso.

Aproveché al máximo su personalidad relajada, perfeccionada al criar a cuatro hijos y supervisar a cientos de pequeños campistas. Mantuvo a mi esposo lleno de bocadillos, lo distrajo con historias y música cuando se puso nervioso y se encargó de pasear a los perros durante nuestras paradas para que yo pudiera encontrar un baño.

Consejos sobre cómo manejar los viajes con alguien con demencia:

No. 5: incomodidad en el baño

Los padres, especialmente los padres solteros, lidian con esto todo el tiempo, como cuando una madre arrastra a su hijo de 4 años al baño de mujeres. Es más complicado con los adultos.

La última vez que mi esposo usó un baño público solo fue hace dos años. Entró al baño de una tienda departamental, le entregó la chaqueta y el sombrero a un hombre que había terminado de lavarse las manos y luego trató de orinar en el fregadero.

¿Incómodo? Oh sí. Por eso se crearon los baños familiares unisex, ¿verdad? A estas alturas, deberían ser la norma en todas las paradas de descanso, los grandes almacenes y otros espacios públicos de EE. UU. Debería serlo, pero no lo es, por razones económicas, políticas y simplemente ignorantes, dijo Tim Pyle, director ejecutivo de la Asociación Estadounidense de Baños, que aboga por los baños públicos unisex.

Los baños para todos los géneros “resuelven tantos problemas”, dijo Pyle, para las personas que no pueden usar el baño por sí mismas.

El práctico sitio web y la aplicación QuickMap de Caltrans incluyen información sobre sus paradas de descanso en la carretera, pero no especifican si son de un solo puesto o neutrales al género. Incluso el portavoz de Caltrans, Michael Comeaux, tuvo problemas para encontrar una respuesta.

El estado reconoce la utilidad de los baños familiares neutrales en cuanto al género, dijo Comeaux, y desde principios de 2000 ha estado actualizando sus paradas de descanso, pero el proceso es lento porque la construcción de nuevas instalaciones es costosa.

Mientras tanto, Caltrans ha agregado letreros que dicen: “Un asistente del sexo opuesto puede acompañar a la persona discapacitada” en las paradas de descanso sin baños familiares.

Los baños de las paradas de camiones suelen estar limpios, pero tampoco suelen tener baños de estilo familiar. Muchos tienen duchas de pago, que incluyen un inodoro junto con una ducha y un lavabo, pero no son baratos.

Así que la investigación no ayudó. Sin embargo, una vez que comenzamos nuestro viaje, descubrí cualidades que no había considerado: empatía y compasión.

A medida que avanzaba el viaje, descubrí que muchas personas tienen un familiar con demencia y entendí rápidamente nuestro dilema en las paradas de descanso, las gasolineras y los hoteles. Entonces, si te sirve de consuelo, no estás solo. No dude en explicar la situación y pedir ayuda.

No. 4: Llega lo antes posible

Las personas con demencia están confundidas acerca de todo, incluso dónde se encuentran, por lo que viajar es un desafío cognitivo adicional para ellos y sus cuidadores. Si desea hacer un viaje por carretera, le recomiendo un destino único y específico y mantener las paradas para el baño y la comida al mínimo.

Los viajes paralelos espontáneos aumentan la ansiedad de mi esposo porque es una situación nueva que debe procesar. Lo que antes era delicioso ahora es aterrador y desorientador. Nos dirigimos directamente a nuestro destino en Washington y guardamos las pequeñas aventuras para otro día.

Los elementos familiares en el automóvil también parecieron ayudar; en este caso, sus listas de reproducción favoritas, algunos libros y nuestros dos perros, que se acurrucaron junto a él durante el viaje.

Tuvimos la suerte de quedarnos en nuestra antigua casa mientras estábamos en Washington. Ya no reconoce la casa ni la calle, ni siquiera a nuestros amigos y familiares, pero vivimos en esa casa durante más de 20 años. En algún nivel subconsciente, tal vez, parecía reconfortado cuando estuvimos allí.

Si se queda con amigos o familiares, asegúrese de que comprendan la situación. Es muy estresante compartir espacio con personas asustadas por la demencia.

No. 3: plan, plan, plan

Elija una ruta con anticipación y planifique dónde se quedará.

Reserve una habitación y pregunte sobre el acceso. ¿Tienes que atravesar muchos espacios públicos para llegar a tu habitación?

Una vez dentro, atranque la puerta y sepa que usar la cadena no es suficiente, como aprendí en un viaje cuando nos hospedamos en un motel antiguo, con habitaciones que daban al estacionamiento. En medio de la noche, me desperté y vi a mi esposo descalzo abrir la puerta y salir a la noche invernal. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, dijo que estaba buscando el baño.

Aprendí a poner una silla y otros artículos voluminosos y arrugados (una bolsa de mano llena de bocadillos funciona bien) frente a la puerta. No es infalible, pero mover todos esos artículos es desalentador y lo suficientemente ruidoso como para despertarme antes de que pueda abrir la puerta.

También trajimos muchos bocadillos. El truco consiste en evitar el hambre hasta que se detenga por la noche y luego coma una comida adecuada en su habitación.

Si su hotel no tiene servicio a la habitación, consulte las opciones de comida para llevar antes de llegar (tenga en cuenta los horarios de cierre) y luego haga que le entreguen la comida (y tal vez una buena bebida) en su hotel.

No. 2: Trae un acompañante

Tener una persona de apoyo contigo hace toda la diferencia entre un viaje con los dientes apretados y un viaje soportable. Conducir durante dos días con mi amigo y mi infeliz esposo no fue un barril de risas, pero es una bendición tener a alguien que puede ejecutar interferencias y es mejor para contar hasta 10.

Elija un amigo que tenga una disposición alegre y comprensiva; este no es el momento de traer a alguien que tome partido y alimente su necesidad, a menudo justificada, de quejarse. Su compañero con demencia también necesita simpatía.

No. 1: cuenta hasta 10

Revelación completa: no soy un cuidador nato. Me impacienta mucho, así que “Cuenta hasta 10, hacia atrás y hacia adelante” es mi mantra. Sigo repitiéndolo porque si no lo hago me pongo a chillar.

Nadie elige este camino, pero nos guste o no, mi esposo y yo lo vamos juntos, al menos mientras yo pueda manejarlo.

Entonces, sí, viajar es posible. Encuentre su propio mantra de la paciencia y recuerde: no hay vergüenza en buscar la amabilidad de extraños, y mucha ayuda de familiares y amigos cariñosos.