5 restaurantes que se suman a la nueva edición del Miami Spice ¡Yummy!

Cada año la ciudad mágica se convierte en el epicentro gastronómico con la celebración del esperado Miami Spice. Un evento que no solo destaca por su amplia oferta culinaria, sino también por sus precios irresistibles. Organizado por la Greater Miami Convention and Visitors Bureau’s, este festival anual ofrece una oportunidad única para degustar menús de brunch, almuerzo y cena a un precio fijo.

En esta edición estarán participando un total de 215 restaurantes en todo el condado de Miami-Dade, incluyendo varios con estrellas Michellin. La diversión comienza a partir del 1 de agosto y se extiende hasta el 30 de septiembre, así que tienes oportunidad de probar una buena cantidad de platillos.

Podrás deleitarte con almuerzos y brunches a $30 o $35, y cenas a $45 o $60. Con esta iniciativa además de que puedas explorar nuevos sabores y conocer establecimientos de los que no sabías, estarás apoyando a la industria local en su temporada más lenta.

Los organizadores aseguran que en 2024 el evento será “más grande y mejor que nunca”, por lo que las expectativas son altas. Participarán varios chefs galardonados con James Beard, elevando aún más la calidad de las propuestas culinarias y garantizando ofrecer algo para todos los gustos.

En los restaurantes participantes el menú incluye tres platos: aperitivo, plato principal y postre. Con tantos restaurantes participando y más incorporándose cada mes, Miami Spice 2024 promete ser un evento culinario inigualable. Por eso hoy queremos hablarte específicamente de cinco de ellos que se unen al evento por primera vez.

Casadonna

Casadonna es un restaurante inspirado en la comida de la costa italiana, desarrollado en colaboración entre Groot Hospitality y Tao Group Hospitality. Está situado en el barrio Edgewater de Miami, junto a la bahía de Biscayne y cuenta con amplias zonas de comedor al aire libre y un bar con vistas al mar que se extiende a lo largo de la terraza orientada a la bahía.

Los clientes pueden deleitarse con un menú que incluye los ingredientes locales más frescos e importados de Italia, una barra completa de crudos, cocteles y spritzes a medida. Tambipen una amplia bodega para completar el espíritu de la dolce vita junto al mar.

Tiempos de comidas, precios + fechas ofrecidas: Cena de domingo a jueves, $60 por persona

Salty Flame se une al Miami Spice

Situado en el corazón de Brickell, Salty Flame es un nuevo restaurante de carnes propiedad de V&E Hospitality. Ofrece opciones de parrilla, combinadas con una variedad de platos de influencia asiática, invitando a los comensales a un viaje donde la tradición se encuentra con la innovación.

El restaurante promete una experiencia gastronómica como ningún otro. Eleva el paladar con un menú que fusiona el arte de los cortes de carne de primera calidad con las sabrosas especias y las exquisitas técnicas de la cocina asiática.

Tiempos de comidas, precios + fechas ofrecidas: Almuerzo ($35) – Lunes a domingo | Cena ($65) – Lunes a domingo

The Hampton Social

Celebra el verano de Miami con un festín de comida de la costa en en The Hampton Social que se acaba de unir al Miami Spice. Inspirado en la sensación que dan los largos días de verano pasados en la costa, es el lugar perfecto para beber y relajarse.

Su estilo de vida “Rosé All Day”, su cocina de inspiración costera y sus cocteles artesanales crean el ambiente social perfecto. Para este esperado Miami Spice, The Hampton Social ofrecerá brunch, almuerzo y cena con platos emblemáticos como los Baja Fish Tacos, Wild Berry French Toast, New England Clam Chowder, y mucho más.

Tiempos de comidas, precios + fechas ofrecidas: Almuerzo $35 pp | Brunch $30 pp | Cena $60 pp

Mirabella

En el emblemático Fontainebleau Miami Beach, conocido por su excepcional cocina italiana costera se encuentra Mirabella, un bello restaurante con impresionantes vistas de Miami.

El variado menú presenta los mejores sabores tanto de la tierra como del mar, reflejando la rica herencia cultural de la cocina italiana. La terraza con vistas al océano contribuye al encanto general del lugar, convirtiéndolo en el sitio ideal para una experiencia gastronómica inolvidable.

Tiempos de comidas, precios + fechas ofrecidas: Cena $60 Domingo – jueves

Black Tap Craft Burgers & Beer

Black Tap Craft Burgers & Beer, la famosa hamburguesería, abrirá su nuevo restaurante y bar en Miami, en la cuarta planta del Brickell City Centre. Destinado a abrir este verano justo a tiempo para Miami Spice, los locales y visitantes pronto podrán disfrutar del sabroso mundo de sus galardonadas hamburguesas artesanales. Deliciosas alitas, ensaladas frescas, icónicos y caprichosos batidos CrazyShake®, cerveza artesanal helada e inventivos cocteles.

Esta temporada de especias, los clientes pueden disfrutar de un delicioso menú de almuerzo que ofrece una versión neoyorquina de la clásica hamburguesería. El menú de Black Tap, reconocido en todo el mundo, ofrecerá algo para todos los gustos.

Tiempos de comidas, precios + fechas ofrecidas: Almuerzo todos los días $30