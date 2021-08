El voraz incendio suscitado en las montañas de California ha traído como consecuencia, que más 500 casas desaparecieran por completo en la región.

Así lo informó este jueves el Departamento Forestal y de Protección contra Incendios de California (Cal Fire).

“Dixie” como es conocido el incendio, ha desaparecido además más de 131 locales comerciales, lo que ha generado una gran perdida millonaria.

“Dixie” ocasionó la semana pasada, que un pequeño poblado de la región californiana, llamada Greeville, ubicada en el condado de Plumas desapareciera por completo.

Este es el decimoquinto incendio que más construcciones ha arrasado en la historia reciente de California.

A pesar de las cuantiosas perdidas materiales que ha originado “Dixie”, el incidente no ha generado victimas fatales.

Los pobladores de las zonas afectadas, fueron trasladados a otros sitios, hasta que la situación se controle y se les diga cual será su nuevo lugar de residencia.

Las autoridades expresaron que a pesar que las llamas han causado estragos, su contención se ha elevado a un 30%.

The Dixie, the second largest wildfire in California history, grew again overnight as firefighters brace for challenging weather conditions over the next few days due to the threat of lightning. https://t.co/hvK5vx0QNO

— Redding.com News Now (@BreakingNews_RS) August 12, 2021