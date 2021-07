La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, ofreció este un nuevo balance de las labores de rescates en el Champlain Towers South, en Surfside.

La burgomaestre indicó que hasta los momentos se han contabilizados 95 victimas, del edificio que se desplomó el pasado 24 de junio.

La alcaldesa indicó que en las últimas 24 horas, se encontró una persona fallecida más, en los escombros de la edificación, que fue completamente derrumbada la semana pasada.

La alcaldesa de Miami-Dade, informó además, que 14 personas siguen desaparecidas, dentro de los escombros de la infraestructura que cedió el pasado 24 de junio, en horas de la madrugada en la ciudad de Surfside.

Miami-Dade Mayor: 238 people are accounted for and 14 people are potentially unaccounted for in Surfside collapse.

Daniella Levine Cava indicó que a pesar que las condiciones climatológicas no han sido las más favorables, los rescatistas no han cesado en sus labores de búsquedas.

Hasta los momentos han sido identificadas 85 victimas, y se espera que en las próximas horas se hagan el muestreo de los cadáveres que restan por identificar.

Durante el encuentro con los medios de comunicación, el alcalde de Surfside, Charles Burkett, informó que las aerolíneas, American Airlines y United Airlines ofrecerán vuelos gratis a los familiares de las víctimas, que se encuentran en otros estados del país.

Surfside Mayor: American Airlines and United Way working together to fly families of Surfisde collapse victims to and from area at no cost. Victims are also being flown back to hometowns for burial if requested.

