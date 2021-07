Tras una pausa de 15 meses por la pandemia del coronavirus, el programa de Miami Beach que ayuda a las personas con discapacidad a visitar la playa y disfrutar del océano regresa este domingo.

Para ello, se aplicarán nuevas directrices sanitarias.

El programa Adaptive Beach Days de la Fundación Sabrina Cohen, que se lanzó por primera vez en 2016, acogerá a un número limitado de participantes el domingo de 11 a.m. a 3 p.m. en el 6475 de Collins Ave, reportó MiamiHerald.

Los voluntarios convertirán un segmento de la playa allí en una zona de fácil acceso donde guiarán a unos 15 o 20 participantes al agua utilizando sillas de playa flotantes especializadas.

El programa, que se suspendió en marzo de 2020 debido al COVID, requerirá que los participantes que quieran entrar en el agua se vacunen y confirmen su asistencia en la página web de la fundación.

