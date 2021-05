Este domingo el Departamento de Salud de Florida reportó 2.482 casos de Covid-19, en todo el estado.

Además, indicaron que tan solo se reportaron dos fallecidos, y que estaban localizados en el condado de Miami-Dade.

Según el reporte del Departamento de Salud de Florida, desde que comenzó la pandemia hay un total de 2,292,004 casos.

Además se indicó que 36.798 muertes ha dejado el Covid-19, de las cuales 36,075, son de residentes.

CORONAVIRUS UPDATE: Sunday’s Florida Department of Health’s daily COVID-19 dashboard report showed 2,482 new cases and 22 total deaths, but only two deaths in South Florida. https://t.co/m00VGRT1Jv

