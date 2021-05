Pareciera que el futuro del pelotero dominicano Albert Pujols, estaría definido. Según una publicación del periodista Jon Heyman.

Heyman indicó este sábado, que el jugador quisqueyano de 41 años de edad estaría a punto de firmar un contrato, con los Cardenales de San Luis.

“Albert Pujols está atrayendo el interés de su antiguo equipo”, colocó Heyman en su cuenta de twitter este sábado.

Según el reconocido periodista, las funciones del dominicano dentro del conjunto pájaro rojo no serían de jugar todos los días debido a que cuentan con peloteros que han tenido un mejor rendimiento.

“Si Pujols regresa a los Cardinals, obviamente sería como un jugador de medio tiempo. Tienen a Paul Goldschmidt en la primera base”.

If Pujols goes back to the Cardinals it would obviously be as a very part-time player. They have Paul Goldschmidt at 1B. But Cards look like they may have a special season and he may want to win there again.

— Jon Heyman (@JonHeyman) May 15, 2021