El viernes la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, (FEMA, por sus siglas en inglés), dio a conocer a conocer la fecha en que se iniciarán los reembolsos por gastos funerarios ocasionados por el Covid-19

A partir del 12 de abril las personas que hayan perdido un familiar, a causa del virus que ha generado estragos en Estados Unidos podrán solicitar su reivindicación monetaria por honorarios que ocasionó el cortejo fúnebre.

“Si usted es una familia que perdió a un ser querido, asegúrese de comenzar a documentar y recopilar toda la documentación de los costos relacionados al entierro de un ser querido. Asegúrese de comenzar a armar esto. Obtenga su certificado de defunción para que podamos reembolsar a su familia hasta $7,000”, explicó Ocasio-Cortez representante del FEMA.

Los requisitos para solicitar el reembolso son lo siguiente:

Número de seguro social del solicitante y de la persona fallecida

Fecha de nacimiento del solicitante y de la persona fallecida

Dirección postal actual del solicitante

Número de teléfono actual del solicitante

Ubicación o dirección donde falleció la persona fallecida

Información sobre pólizas de seguro de entierro o funeral

Información sobre otra asistencia funeraria recibida, como donaciones

Subvenciones de la Ley CARES y asistencia de organizaciones voluntarias

Ruta y número de cuenta de la cuenta corriente o de ahorros del solicitante (para depósito directo, si se solicita)

Además necesita estos documentos, para que su solicitud sea efectiva.

Un certificado oficial de defunción: que atribuya la muerte directa o indirectamente a COVID-19 y demuestre que la muerte ocurrió en los Estados Unidos, entre esos los territorios estadounidenses y el Distrito de Columbia.

Documentos de gastos fúnebres: (recibos, contrato de la funeraria, etc.) que incluyan el nombre del solicitante, el nombre de la persona fallecida, el monto de los gastos fúnebres y las fechas en que se incurrieron los gastos fúnebres.

Evidencia de fondos recibidos de otras fuentes: para usarse específicamente en gastos fúnebres. No pueden duplicar beneficios recibidos del seguro de sepelio o funeral, o la asistencia económica recibida de agencias voluntarias, agencias gubernamentales u otras fuentes.

Update: We will begin accepting applications for Funeral Assistance on Monday, April 12, 2021 through our dedicated call center.

◾ 844-684-6333

◾ TTY: 800-462-7585

In the meantime, find out if you are eligible to apply by visiting: https://t.co/HUyqgfsKfc pic.twitter.com/M60x8JwRbK

— FEMA (@fema) April 2, 2021