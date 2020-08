La policía de Miami anunció que encontraron sana y salvo a una niña de 11 años que el lunes 10 de agosto había sido reportada como desaparecida.

La alerta Ambar se emitió el lunes por la tarde y Jayla Jones fue hallada el martes en un parque cerca de su hogar en Northeast 62nd Street y North Miami Avenue, a pocas cuadras de su casa.

Lo que no quedó claro aún es dónde estuvo la niña durante el tiempo que estuvo desaparecida. Después de ser localizada, Jayla pasó horas en el Departamento de Policía de Miami siendo interrogada. Todo lo que su familia sabe es que la niña está a salvo.

Reporta una nota de local10 que según miembros de la familia, Jayla le dijo a su madre que iba a sacar la basura en algún momento del lunes por la mañana y nunca regresó.

“Nuestra familia no está completa. Necesitamos que vuelva a casa. Ella no está con un amigo de la familia. No está con nadie que conozcamos ”, dijo la tía abuela de Jayla, Doris Jones, al principio del día. “No pude dormir anoche. No durmieron nada anoche. Nadie debería estar durmiendo, porque si fuera el hijo de otra persona, querrían que todo el mundo los ayudara a encontrarlos“.

Si bien la policía respondió al complejo el lunes para ayudar en la búsqueda, la familia de Jayla inicialmente dijo que sentían que los oficiales podían haber hecho más para ayudarla a regresar a casa.

“Hacer una Alerta Ámbar, como lo harían con cualquier otra persona por cualquier otra circunstancia, eso es lo que necesitamos”, dijo Doris Jones. “Porque si nadie está mirando, o nadie cree que ella esté en peligro, no les importa. Y no quiero sentir que a Miami-Dade (no) le importa“.

Finalmente, se emitió una Alerta Ambar después de que el jefe de policía de Miami, Jorge Colina, diera una conferencia de prensa sobre la desaparición de Jayla.

Una vez que encontraron a la menor de edad, dijo que el departamento está siendo asistido por el Servicio Secreto y el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida, y es probable que el FBI también se involucre en el caso

“Su familia está muy preocupada por ella, como nosotros”, dijo Colina.

Se insta a cualquier persona que tenga información sobre la desaparición de Jayla a que se comunique con Crime Stoppers de Miami-Dade al 305-471-TIPS.

