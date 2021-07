A sus 40 años, la despampanante Kim Kardashian sorprendió a sus seguidores con una foto en bikini.

Con una figura delgada resaltada por un hermoso bikini morado y más feliz que nunca, Kim Kardashian se dejó ver por Palm Springs disfrutando del inicio de este viernes.

Kim compartió esta mañana tres instantáneas que dejó a más de uno con la boca abierta y es que se lució en su mejor forma desde hace años, incluso durante el rodaje del mítico y recién concluido Keeping Up with the Kardashians, que estuvo al aire por 14 años y a lo largo de 20 temporadas, reportó Infobae.

El bikini morado dejó al descubierto su figura renovada tras destaparse su ruptura con el rapero Kanye West.

Más allá de cualquier retoque estético, esa envidiable figura es producto del ejercicio, la disciplina y la buena alimentación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Kim Kardashian West (@kimkardashian)

“Good Morning ☀️ Palm Springs”, escribió la empresaria para revelar cómo inició su fin de semana y que ya provocó cientos de reacciones.

“Wow… Ok, Kim”, “¡¡Oh, ese eres tú!!”, “Te ves increíble Kim, sigue con el buen trabajo”, “Demonios, Kim”, fueron algunos de los comentarios que resaltaron la belleza y juventud que ahora presume Kim Kardashian.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Si bien la famosa hoy sorprendió a todo con estas instantáneas, durante las últimas semanas ha mostrado su cuerpo más de una vez, como aquella en la que dejó ver su lado más mexicano en nada menos que en un bikini verde limón para comer tacos.