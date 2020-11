Después de casi un año de una fatídica lesión en la cadera que le puso fin a su temporada, el jugador de los Miami Dolphins Tua Tagovailoa ha regresado por todo lo alto y tendrá su tercera apertura en la NFL el domingo contra los Chargers.

Por redacción MiamiDiario

Esta lesión incluso amenazó su carrera como jugador profesional de fútbol americano.

Un año después, tiene marca de 2-0 como titular para los sorprendentes Dolphins (5-3) de cara al enfrentamiento del domingo contra otro mariscal de campo novato, Justin Herbert, y Los Angeles Chargers.

Tagovailoa viene de una gran actuación en la emocionante victoria del domingo 34-31 en Arizona. Lanzó para solo 93 yardas en su primera apertura, pero contra los Cardinals pasó para 238 yardas, corrió para 35 y lideró series de anotación consecutivas para ayudar a Miami a remontar en el último cuarto.

Mientras salía del campo después de arrodillarse en la última jugada, Tagovailoa le entregó el balón a su entrenador.

“Esto es para ti”, dijo el novato.

Flores y los Dolphins decidieron seleccionar a Tagovailoa con la quinta selección general en abril a pesar de que persistían las dudas sobre su recuperación. Los Dolphins esperaron hasta la Semana 8 para darle el puesto de titular, en parte para asegurarse de que estuviera completamente sano.

Todas las señales sugieren que lo está, incluida la forma en que golpeó al destacado profundo de los Cardinals, Budda Baker, en una carrera fundamental de 17 yardas.

“Probablemente no esperaba eso”, dijo Tagovailoa.

Flores dijo que Tagovailoa parece haber recuperado toda su movilidad y podría ser incluso más cambiante que en Alabama.

“Se ve bien”, dijo Flores. “Quiero decir, no he visto ese movimiento de piernas muertas de él en la universidad. Pensé que era un buen movimiento. A mí me parece saludable “.

El desarrollo de las habilidades de Tagovailoa en la NFL sigue siendo un trabajo en progreso que se ralentizó por la cancelación de la pretemporada y la mayoría de los entrenamientos del equipo de verano debido al coronavirus.

Es probable que haya contratiempos con un novato al frente de una ofensiva que ha tenido problemas para correr el balón toda la temporada y ahora no tiene al receptor Preston Williams, marginado por una lesión en el pie.

“Como novato, no sabes lo que no sabes”, dijo Flores. “Está aprendiendo a prepararse mejor, y creo que ese ha sido el caso incluso durante las últimas dos semanas. Pero es una esponja; que me gusta. Y está abierto a aprender cosas diferentes “.

Tagovailoa dijo que siempre habrá formas de mejorar. Y aunque su carrera en la NFL ha tenido un buen comienzo, su perspectiva es diferente a la de antes de la lesión de cadera.

“No sé si alguna vez seré mi antiguo yo”, dijo. “Cuando sucede algo dramático como eso … ha sido un viaje. Estoy bendecido de estar aquí “.

Fuente: Local 10

