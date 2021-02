Al ser consultado sobre la edición del Super Bowl de su preferencia, el reportero mexicano Aarón Soriano sorprendió a todos con su respuesta. Sostiene que “pareciera que no hay pandemia”, reportó laopinion.

“Pareciera que no hay pandemia”, señala Soriano, quien ha visto que por ejemplo la ‘NFL Experience’, la expo interactiva de cada año, ha sido gratuita esta vez y el sano distanciamiento de los visitantes ha resultado a veces imposible de mantener para los organizadores.

La gran sorpresa ha sido que a pesar de la pandemia y sus debidas restricciones, Tampa ha recibido a muchos visitantes y por momentos no parece existir esa famosa “nueva realidad”, según Soriano.

“Esto es una romería. Veo muchísima gente de Kansas City que traen boletos o que vienen a comprar entradas. Y deben tener mucho poder adquisitivo porque los más baratos que aún hay disponibles están en $10,000 dólares”, dice el experimentado reportero.

Durante 25 años, Soriano ha cubierto el impresionante evento del Super Bowl: finales de partido trepidantes, leyendas haciendo historia, el auge de nuevas dinastías y hasta un apagón en el estadio que muchos consideraron una conspiración.

“No es juego, la ciudad de Jacksonville”, dice acerca de la sede del Super Bowl de 2005. “Me cayó un aguacero caminando hacia el estadio y no había para dónde ir. Una persona se acercó, bajó su ventana y me regaló un paraguas. Más adelante me regalaron un impermeable, como diciendo: ‘Este cuate no sabe dónde anda’. Son detalles que te llenan”.

Soriano está de vuelta en el estado de Florida, ahora en Tampa, donde realiza la cobertura de otro Super Bowl, su 26to. consecutivo. Extraoficialmente él ostenta el récord de la mayor racha de coberturas entre todos los reporteros mexicanos y los internacionales. Prácticamente, ha estado en cerca de la mitad de todos los Super Bowls de la historia.

Pero algo que el periodista que actualmente trabaja para el sitio web Marca Claro no había vivido en sus coberturas -por obvias razones- era un Super Bowl en medio de una pandemia.

A través de una conversación telefónica, Soriano expresó que “ más que venir a cubrir un juego, quise venir a constatar la nueva realidad, o a la que nos tenemos que acostumbrar. Esperemos que no sea por mucho tiempo”.

Como se sabe, la crisis del coronavirus ha trastocado la semana del Super Bowl y por ejemplo los Kansas City Chiefs apenas llegaron a Tampa este sábado.

🎉 FELICIDADES AARÓN, QUE SEAN MUCHAS MÁS 🎙#SabíasQue 🎙 @sorianoaaron este año cumple 26 coberturas de 🏟 Super Bowl de manera consecutiva. Este año realiza una cobertura más para nuestros amigos de 🖥 @ClaroSports 📲 https://t.co/sWzrHefOau #HablemosDeFootball🗣🏈 pic.twitter.com/LF5PsflY7A — Tercer Cuarto (@Tercer_Cuarto) February 7, 2021

“Para llegar a ver el Trofeo Vince Lombardi en la ‘NFL Experience’ te formas y adelante de ti hay mil personas solo para verlo, es increíble”, describe Soriano, quien cree que muchos de los visitantes se han tomado el Super Bowl como una oportunidad de gozar luego de tantos meses tan duros de pandemia.

Exjugador de fútbol americano universitario en México y veterano de miles de coberturas de las ligas de este deporte en su país, Aarón Soriano ha informado y relatado los Super Bowls en distintas facetas, incluso como narrador del partido. Pero de lo que más orgulloso se siente es de haber podido contar historias como reportero a pie por tanto tiempo y haberlo hecho con “objetividad”.

“Este juego lo van a definir los quarterbacks, este sí es de quarterbacks y creo que llegan los dos mejores”, comenta sobre el duelo de ensueño entre Tom Brady y Patrick Mahomes.

Pronóstico

Soriano pronostica una victoria de Kansas City tal vez por 28-21 o 28-24, pero admite que sí ve posible un triunfo de Tampa Bay.

Arrived in TB 🛬 pic.twitter.com/QAaWELWmTf — Kansas City Chiefs (@Chiefs) February 6, 2021

“Este es uno de los Super Bowls donde al sacar el balance de las ofensivas, las defensivas, los equipos especiales, es de los más equilibrados de los últimos 10 años”.

Si él lo dice, debe ser cierto. El hombre ha visto de todo.