Un supuesto abogado que hacía trámites de inmigración en Florida, fue sentenciado a 20 años de prisión por falsificar documentos.

Elvis Reyes, quien se hacía pasar por un abogado que era propietario de la empresa EHR Ministries Inc, engañaba a las personas, que pedían asesoramiento en materia de inmigración.

Reyes, de 56 años y quien residía en Brandon, en el condado de Hillsborough, presentó solicitudes de inmigración fraudulentas a nombre de las víctimas que buscaban asilo y protección de deportación previstos en la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, señala un comunicado de la Fiscalía.

En el documento de la Fiscalía, indica que Reyes presentó de 225 solicitudes de asilo fraudulentas con un costo a sus víctimas de más de $400,000.

“Él no es y nunca ha sido un abogado con licencia. Reyes se enfocó en inmigrantes indocumentados de países de habla hispana que buscaban licencias de conducir y autorización de trabajo de Florida”, señala la Fiscalía.

Según los documentos presentados el abogado sentenciado brindó asesoría legal y migratoria falsa, inexacta e incompleta a las víctimas, con el fin de inducirlas a contratar sus servicios y los de EHR Ministries, una entidad religiosa que, según su web, ofrece “una variedad de servicios de ceremonia de boda” y atiende a aquellos que están lejos de una iglesia local.

