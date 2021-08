Las nominaciones para la 33° entrega del premio anual In the Company of Women Awards, que reconoce los logros de mujeres líderes excepcionales de Miami-Dade que han dado forma a la comunidad, están abiertas desde este lunes hasta el 3 de septiembre de 2021.

Las propuestas deben ser enviadas antes de las 11:59 pm del 3 de septiembre. Las nominaciones que no incluyan los elementos solicitados y / o no cumplan con la fecha límite de solicitud, serán descalificadas automáticamente.

Cabe destacar, que no son elegibles las antiguas ganadores del premio.

Un comité de líderes comunitarios revisará los paquetes de nominación para determinar la elegibilidad del nominado, reseñó Community News Papers.

Los Premios In the Company of Women honran a las mujeres que han demostrado desarrollo profesional y responsabilidad comunitaria. , contribución al progreso, liderazgo y visión de las mujeres, y promoción del pluralismo.

Se aceptan nominaciones para las siguientes categorías:

• Mujer sobresaliente en artes y entretenimiento

• Mujer sobresaliente en negocios y economía

• Mujer sobresaliente en comunicaciones y literatura

• Mujer sobresaliente en educación e investigación

• Mujer sobresaliente en gobierno y derecho , Funcionaria electa y otros

• Mujer sobresaliente en salud y servicios humanos

• Mujer sobresaliente en ciencia y tecnología

• Mujer sobresaliente en deportes y atletismo

• Joven profesional sobresaliente (debe tener 40 años o menos)

• Premio al espíritu comunitario

• Premio al pionero del alcalde

La ceremonia de premiación, programada para el 10 de marzo de 2022, en el Coral Gables Country Club, conmemora el Mes de la Historia de la Mujer de marzo y el Día Internacional de la Mujer.

La entrega será auspiciada por el Departamento de Parques, Recreación y Espacios Abiertos de Miami-Dade, en asociación con la Comisión de Mujeres de Miami-Dade y la Fundación de Parques de Miami-Dade.

Para obtener más información, comuníquese con Monica Skoko Rodríguez, directora ejecutiva al 305-375-4967 o por correo electrónico a [email protected] .