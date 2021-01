La pequeña empresa es la columna vertebral de la economía estadounidense, y no es ningún secreto que COVID-19 sigue dejando un rastro de desesperación financiera a su paso. El informe de Investigación de la Pequeña Actividad Económica de JPMorgan Chase muestra que más del 99% de los 28,7 millones de empresas en los EE.UU. son pequeñas empresas, y más del 48% de todos los empleados de EE.UU. trabajan para una pequeña empresa. No hace falta decir que la ayuda a las PYMES en dificultades debería ser primordial para la mayoría de la gente.

Sin embargo, la primera ronda de préstamos del Programa de Protección de Cheques fue cualquier cosa menos suave. Las grandes empresas cobraron, las pequeñas empresas lucharon para navegar por un proceso confuso y torpe, y los indicios de juego sucio parecían estar en muchos préstamos cuestionables. Ahora, el país está tomando un segundo paso en el PPP, con una nueva ronda de préstamos muy necesarios que se han abierto esta semana. Así que, ¿qué es diferente esta vez, y cómo se pueden usar los fondos para calificar para el perdón?

¿Qué es un préstamo PPP?

Para citar a la Administración de Pequeñas Empresas, un préstamo PPP es un “préstamo de la SBA que ayuda a las empresas a mantener su fuerza de trabajo empleada durante la crisis del coronavirus”. El Programa de Protección de Cheques de Sueldo proporciona préstamos perdonables a través de los prestamistas SBA 7(a) a empresas en dificultades para su uso en gastos elegibles predefinidos. Si los prestatarios cumplen con los criterios de retención de empleados y restringen el uso de los fondos a los gastos elegibles, la SBA perdonará su préstamo. La premisa del programa es permitir a las pequeñas empresas seguir pagando a sus empleados mientras navegamos por la incertidumbre que sigue rodeando a la economía de COVID-19.

¿Cuánto puede calificar para este tiempo

De acuerdo con la guía emitida por la SBA el 7 de enero, estos son los pasos para calcular la cantidad máxima de préstamo para la que puedes calificar en esta ocasión:

Calcule sus costos de nómina a partir de 2019 o los 12 meses anteriores a su solicitud de préstamo. Incluya sólo a los empleados con un lugar principal de residencia en los EE.UU.

Reste cualquier cantidad compensada a cualquier empleado que supere los 100.000 dólares de forma anualizada.

Calcule el monto promedio de su nómina mensual dividiendo el monto del paso dos por 12.

Multiplique el promedio mensual de la nómina que califica por 2.5.

Sume cualquier cantidad pendiente de su Préstamo por Desastre por Lesiones Económicas hecho entre el 31 de enero y el 3 de abril de 2020. No incluya el monto del adelanto de EIDL, ya que no se requiere el pago de ese monto.

Si hizo sus cálculos correctamente, el número que queda después del quinto paso representa la cantidad máxima de PPP para la que puede calificar. Esta cantidad total puede ser perdonada por la SBA siempre y cuando usted reserve el uso de sus fondos de PPP para los gastos que califiquen y observe la regla 60/40 (más sobre esto más adelante). Asegúrese de mantener registros claros y detallados para ayudarle a navegar por el proceso de perdón y consulte a un profesional financiero calificado si tiene preguntas.

¿Cuáles son los gastos de calificación?

Como la primera ronda de préstamos PPP, esta ronda reconoce la nómina, el alquiler, los intereses hipotecarios cubiertos y los servicios públicos como gastos calificados. La regla 60/40 – que obliga a los prestatarios a gastar al menos el 60% de los fondos de la PPP en costos de nómina durante el período cubierto – todavía se aplica a los préstamos PPP esta vez para que las empresas califiquen para la condonación de los préstamos.

Sin embargo, se han añadido algunos gastos nuevos, que deben tenerse en cuenta al decidir cómo asignar los fondos de la PPP. Aquí hay una lista de todos los gastos que califican, como se describe en la última guía de la SBA:

Gastos de nómina

Alquiler

Intereses de la hipoteca

Utilidades

Protección de los trabajadores y gastos de modificación de las instalaciones para cumplir con las directrices de salud y seguridad de COVID-19

Los costos de los daños a la propiedad relacionados con los daños, el vandalismo o el saqueo debido a disturbios públicos y que no están cubiertos por otras indemnizaciones o reclamaciones de seguros

Los gastos de los proveedores que son esenciales para las operaciones de la empresa en el momento de la compra.

Gastos de funcionamiento cubiertos

Algunas de estas categorías son un poco vagas, así que habla con un profesional financiero calificado o con tu prestamista local de la SBA 7(a) para asegurarte de que estás cumpliendo con las directrices aplicables de la SBA.

¿Cuáles son los gastos de funcionamiento cubiertos?

En respuesta a las críticas de las pequeñas empresas durante la primera ronda de préstamos de APP, la SBA ha ampliado su lista de gastos de calificación para incluir los gastos que a menudo se pasan por alto y que son esenciales para el funcionamiento de muchas empresas. Estos gastos, entre otros posibles, entran en la categoría de “gastos de funcionamiento cubiertos”:

Programas informáticos para empresas

Servicio de computación en nube que facilita las operaciones comerciales

Entrega de productos o servicios

Gastos de procesamiento, pago o seguimiento de los gastos de nómina

Gastos de recursos humanos

Funciones de venta y facturación

La contabilidad o el seguimiento de los suministros, el inventario, los registros y los gastos

¿No está seguro de si un gasto califica? Hable con su prestamista local SBA 7(a) calificado o con un profesional de impuestos calificado antes de usar las ganancias de la PPP en el gasto en cuestión. No vale la pena poner en peligro la condonación de su préstamo.

Cómo solicitar la condonación de un préstamo

Ahora, la parte que la mayoría de los propietarios de negocios esperan con más interés: ese momento mágico en el que, con un simple movimiento de la pluma, su préstamo es perdonado y la responsabilidad de pagar sus ingresos de la APP se levanta de sus hombros para siempre.

El perdón de los préstamos se maneja directamente con su prestamista SBA 7(a) e involucra algunos formularios y mucha documentación. Según la hoja de datos oficial del Departamento del Tesoro de los EE.UU. sobre el perdón del PPP, el perdón del préstamo es un proceso de cuatro pasos.

Paso 1: Completar el formulario correcto de su prestamista PPP.

Dependiendo de su situación y prestamista, puede completar el formulario 3508, 3508EZ, 3508S de la SBA, o un formulario equivalente proporcionado por su prestamista.

Paso 2: Reúna sus documentos.

De acuerdo con la SBA, necesitará recopilar la documentación de todos los períodos de nómina “que se superpongan con el Período Cubierto o el Período Cubierto de Nómina Alternativa”. Estos registros pueden incluir estados de cuenta bancarios, formularios de impuestos u otros recibos de pago. Hable con su prestamista para obtener una lista completa de la documentación que aceptará.

También necesitará registros de gastos no relacionados con la nómina perdonables, así como pruebas de que esas obligaciones o servicios existían antes del 15 de febrero de 2020. Es probable que se requieran copias de las facturas y/o recibos de servicios públicos junto con los contratos de arrendamiento, los recibos de alquiler o los programas de amortización de la hipoteca.

Paso 3: Presente su formulario y la documentación de apoyo a su prestamista PPP.

Su prestamista le hará saber si se requiere documentación adicional o si falta algo en su paquete de perdón.

Paso 4: Manténgase en contacto con su prestamista durante todo el proceso.

Después de que usted presente su formulario y documentación, la SBA puede llevar a cabo una revisión de su préstamo. Si es así, su prestamista SBA 7(a) le informará y le alertará sobre cualquier decisión que la SBA tome sobre su préstamo. Usted tiene el derecho de apelar algunas decisiones de la SBA, y su prestamista es responsable de notificarle la cantidad perdonada y la fecha de vencimiento de los pagos (si los hubiera).

Es posible que haya escuchado que los préstamos inferiores a $150,000 tienden a ser menos examinados por la SBA, pero no se confíe en que su préstamo no será seleccionado para su revisión. Sea extremadamente cuidadoso al desplegar sus ganancias de la APP y trabaje mano a mano con su prestamista para asegurarse de que reciba la máxima cantidad de perdón posible para su situación. Lleve un buen registro, archive sus recibos y sea deliberado en todos sus otros esfuerzos para que le perdonen el préstamo.

¿Necesitas más dinero? Algunas otras opciones

Aunque es definitivamente una de las mejores opciones disponibles, el programa de préstamos PPP no es la única forma en que las empresas pueden acceder al capital y alcanzar sus objetivos. Aquí hay algunas alternativas que podrían desbloquear el financiamiento que su negocio está buscando:

Préstamo para el desastre por daño económico

Otro programa de préstamos de la SBA, el Préstamo por Desastre de Lesiones Económicas, o EIDL, es uno de los pocos programas de préstamos financiados y atendidos directamente por la SBA, no a través de un prestamista calificado por la SBA. De acuerdo con la SBA, este programa tiene como objetivo “cumplir con las obligaciones financieras y los gastos operativos que podrían haberse cumplido si el desastre no hubiera ocurrido”. Estos préstamos no son condonables (aparte de un pequeño adelanto de EIDL) pero son relativamente asequibles al 3,75% de interés a un plazo de 30 años.

El capital de riesgo y los inversores ángeles

El capital de riesgo y los inversores ángeles no están reservados para tu episodio favorito de Silicon Valley o para la próxima puesta en marcha de una tecnología de hipercrecimiento. Cada firma de capital de riesgo tiene diferentes objetivos de inversión, por lo que una investigación exhaustiva de cada firma que estás considerando es una necesidad. Conoce su estilo de inversión, lo que les ha funcionado en el pasado, y cómo podrías alinearte con esos objetivos. Un poco de sudor en el capital y el trabajo de campo podría descubrir grandes oportunidades de financiación y mejores socios.

Opciones alternativas

Probablemente haya visto un episodio de Shark Tank de la ABC, en el que los propietarios de pequeñas empresas y los fundadores de nuevas empresas exponen sus argumentos ante un panel de “tiburones”, sólo para ser criticados y a menudo hacer que su modelo de negocio se desbarate, todos compitiendo por una codiciada inversión de uno de los grandes inversores. Aunque esto funciona muy bien para marcas selectas, la realidad es que muchos “negocios” de tanques de tiburones nunca se concretan por varias razones, y algunos no consiguen ninguna inversión del limitado panel de “tiburones”. De todas formas, si te sientes afortunado, puedes dirigirte al sitio web de ABC para solicitar el Tanque de Tiburones.

Sin embargo, Shark Tank no es el único juego en la ciudad. Un banquero que se convirtió en el fundador de una empresa multimillonaria, a quien el profesor Richard Sakwa nombró una vez el hombre más rico de Rusia en su libro Putin and the Oligarch: El asunto Khodorkovsky-Yukos – está cambiando el guión y ofreciendo una experiencia parecida a la de Shark Tank con un grupo mucho mayor de potenciales inversores: sus propios miembros inversores acreditados. Unicorns.Show transforma la búsqueda de nuevas empresas de unicornio en una experiencia de entretenimiento inmersiva, aprovechando su larga lista de inversores acreditados para ayudar a las nuevas empresas a ejecutar una oferta privada global (GPO) y capturar el dinero que necesitan para elevarse al estatus de unicornio. ¿Quieres estar en el programa? Primero, tendrás que trabajar con el equipo para recaudar al menos un millón de dólares para tu empresa emergente sólo para calificar. Aunque no es la ruta más rápida para pagar la suciedad, podría ser una forma de inyectar capital digno de titulares en tu startup.

Sea cual sea la ruta que decida que es la mejor para su marca, siempre consulte a un profesional calificado en impuestos, un profesional financiero con licencia y/o un asesor legal antes de tomar cualquier decisión final.

