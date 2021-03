Una mujer asiática que luchó contra su atacante durante una agresión sin motivo en San Francisco donará casi un millón de dólares en dinero que recibió a través de donaciones, reportó univision

El ataque contra Xiao Zhen Xie, de 75 años, atrajo atención internacional por las duras imágenes de su rostro hinchado por los golpes recibidos y porque usó una tabla de madera para defenderse de su agresor

El atacante terminó en el hospital.

La Policía identificó al atacante como Steven Jenkins, de 39 años, quien momentos antes había atacado a otro hombre asiático de 83 años.

Por el momento, el sospechoso enfrenta cargos de agresión y abuso de ancianos, pero las autoridades investigan si el crimen fue motivado por el racismo.

Desde la agresión, el pasado 17 de marzo en San Francisco, las muestras de apoyo para Zie no han parado.

Una cuenta de GoFundme bajo el nombre ‘Help my grandmother recover from this trauma’, creada por su nieto, ha recaudado más de $950,000 en donativos provenientes de todo el mundo.

“Nuestra familia planea donar todos los fondos generados en esta cuenta de GoFundMe para ayudar a la comunidad asiática recuperarse y combatir el racismo”, escribió en la plataforma John Chen, nieto de la víctima.

El ataque contra Xie ocurre en medio de un dramático aumento de incidentes racistas contra la comunidad asiática en el contexto de la pandemia de Covid-19

El expresidente Donald Trump se refirió al COVID-19 como “el virus chino”. Apenas el pasado fin de semana, otra víctima asiática fue golpeada en el rosto y arrastrada por el vehículo en el que huyeron sus agresores.

Apoyo de la comunidad

Las autoridades aún intentan determinar si el odio racial fue un factor en el ataque contra Xiao Zhen Zie.

Sin embargo, los ataques contra adultos mayores de origen asiático se han disparado en las últimas semanas en el Área de la Bahía.

Luego del ataque en Georgia que dejó a ocho mujeres sin vida, entre ellas seis de origen asiático, la Policía de San Francisco decidió aumentar los patrullajes en el barrio chino de la ciudad.

Se trata de uno de los más prominentes en Estados Unidos.

“Ella (Zie) ha sido severamente afectada de manera mental, emocional y física.

También me ha dicho que tiene miedo de salir de su casa y este traumático evento la ha dejado con desorden de estrés postraumático”, escribió su nieto John Chen en la cuenta de Go Fundme.

Al momento de la publicación de este artículo, la campaña para ayudar a Zie sumaba más de $951,600, muy por encima de los $50,000 que solicitaron de manera inicial, y es una de las más vistas en esa plataforma.

“Los fondos serán utilizados para cubrir sus gastos médicos, su terapia y las facturas que tendremos que pagar de ahora en adelante”, señaló cuando lanzó la campaña Chen.