Vladimir Ilyich Sedakov es un hombre de 74 años de Ekaterimburgo, ciudad de Rusia. Este abuelo se ha hecho viral por la cantidad de tatuajes en su cuerpo, que al parecer ya sobrepasa los 60.

Lo que más llama la atención de Vladimir Ilyich en un vídeo difundido por Reuters es que está tatuado de pies a cabeza porque, dice, los tatuajes son el secreto de su felicidad y su energía corporal. Reseñó Telemundo.

WATCH: Vladimir Ilyich Sedakov, 74, says his 60 tattoos are the secret to his happiness pic.twitter.com/jSE4iC4gyC

— Reuters India (@ReutersIndia) March 29, 2021