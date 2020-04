¡Aburridos en cuarentena! Familia filmó asombroso video replicando la clásica intro de Los Simpson (Video)

La cuarentena obligatoria por la pandemia de coronavirus puede ser tediosa.

Pero el aburrimiento convoca a la creatividad, y eso es lo que pasó con una familia de Ontario, Canadá: para combatir el hastío, se disfrazaron de Los Simpson y recrearon la apertura de la serie animada, reportó RT.

Hartos de mirarse las caras unos a otros durante el aislamiento social, a los Sutherland se les ocurrió sacar de la baulera los disfraces de los Simpson que habían usado en el pasado Halloween, en octubre.

Cada uno de ellos interpreta a uno de los personajes de la familia amarilla, incluyendo a Maggie, la pequeña bebé.

Incluso adaptaron la temática de la apertura a la situación actual. El niño de la familia, vestido de Bart Simpson, empieza escribiendo en el pizarrón: “Voy a mantener la distancia social”.

Social Isolation, Day 23

Kids: We're booooored! What can we do?

Wife *cleaning basement*: What are we ever going to do with these Simpsons Halloween costumes we only wore once?

Me: pic.twitter.com/6oLiyvdcWu

— Joel A. Sutherland (@joelasutherland) April 8, 2020