Cinco personas murieron este sábado en un accidente de globo aerostático, luego que el mismo chocara contra una línea de alta tensión a unos treinta metros de altura en Alburquerque, en el estado de Nuevo México (EE.UU.).

La identidad de los fallecidos no se dio a conocer pero los bomberos señalaron que se trata de tres hombres, incluido el piloto, y dos mujeres. Una de las víctimas falleció después de ser trasladada al hospital

Así lo confirmó el Departamento de Policía de Alburquerque en su cuenta de Twitter.

Our officers are responding to a hot air balloon crash in the area of Central Ave and Unser Blvd where a balloon appears to have hit a power line.

— Albuquerque Police Department (@ABQPOLICE) June 26, 2021