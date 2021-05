Este sábado se activaron las alarmas de la Patrulla de Carreteras de Florida luego que un accidente de un vehículo que se desplazaba en dirección contraria en la ciudad de Miami, mató a una persona y dejó a otra gravemente herida. Actualmente se encuentran en averiguaciones.

El accidente ocurrió el sentido hacia el oeste de State Road 836 cerca de Northwest 17th Avenue, justo después de las 7:30 am, el sábado.

#TrafficAlert: Westbound State Road 836 is currently shutdown at NW 17 Ave.

A wrong way driver has caused a fatal head-on collision.

Troopers are on scene investigating.

Motorists should avoid the area.

Alternate routes:

➡️NW 36 St

➡️W Flagler St

➡️SW 8 ST pic.twitter.com/XsKN1duIXo

— FHP Miami (@FHPMiami) May 8, 2021