Usuarios de países como España, Argentina, México, Colombia y Estados Unidos lo intentaron resolver, pero han sido muy pocos los que lograron encontrar a ese hombre en el tiempo límite -que son 30 segundos-.

Otros usuarios compartieron la imagen con el fin de que sus contactos puedan dar con la solución, reportó Depor.

Imagen viral

Esta gráfica no parece ser tan complicada, ¿no? Al parecer, podríamos pensar que la respuesta está visible, pero conforme vayas avanzando y viendo la respuesta, te darás cuenta que no era la primera alternativa que pensabas.

Si eres minucioso, darás con el hombre oculto más rápido de lo que imaginabas. Así que tómate 30 segundos para hallarlos y luego reta a tus amigos.

Sabemos que no iba a ser fácil y que al menos se les haría todo un desafío (si ya lo lograste, tranquilo, tenemos otros para ti, más complicados y a tu nivel), por lo que te sugerimos que no te dejes vencer y sigas mirando cada detalle de la gráfica.

Solución del reto

¿Necesitas más tiempo? Relájate, no te estreses. Nuestra misión es entretenerte, no generarte más conflictos emocionales; así que revisa la imagen a detalle, espacios y formas para dar con al respuesta. Y, si no la encuentras, te mostramos cómo dar con ella.