Aclaman como héroe a un hombre que intentó salvar las cervezas de un estante durante un terremoto (video))

Un desastre natural como lo es un terremoto causa grandes daños y la mayoría de las personas corren para encontrar un refugio seguro solo para salvar sus vidas, pero este hombre en las Islas Caimán, sólo quería guardar las botellas de licor de una tienda durante el sismo de magnitud 7.7.

A través de un video, el momento épico se volvió viral, tras capturar la preocupación de un hombre de salvar las botellas de licor, y luego su vida.

El incidente tuvo lugar el 28 de enero por la tarde. Finalmente el líquido de las cervezas y de otras bebidas alcohólicas quedaron derramadas sobre los pasillos; no hubo ningún lesionado en el sitio. Sin embargo, para muchos sí hubo un héroe, pues el hombre intentó salvar el alcohol.

Al aumentar el movimiento el hombre no tuvo otra opción y salió corriendo de la tienda. «Increíble»; «Un verdadero hombre guarda la cerveza»; «Debería haber intentado un poco más»; «Casi salvó la cerveza», se lee entre los comentarios de los internautas.

All those good liquors & beers gone to waste now. At least he was a champ for trying to save some of that good stuff during the earthquake today. #earthquake #CaymanIslands pic.twitter.com/sTl9WDNEaH

— Raymond Gayle (@Kentsville) January 28, 2020