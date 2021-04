A partir del 23 de abril comenzó una ola de denuncias por redes sociales sobre algunas figuras publicas venezolanas. Mantener, o al menos intentar tener relaciones sexuales con menores de edad ha sido una constante de estas denuncias.

Este miércoles 28, el Ministerio Público del régimen, en voz del también señalado de algunos manejos turbios, Tarek William Saab, anunció el inicio de la investigación a tres de los implicados en dichas denuncias. Se trata de Alejandro Sojo, cantante de la banda Los Colores, el escritor y poeta Willy McKey identificado con la web Prodavinci y Tony Maestracci baterista de la banda Tomates Fritos.

He decidido finalmente hablar de mi experiencia de abuso con el escritor venezolano Willy McKey:

Conocí a Willy en el microteatro 2015, yo empezaba a empaparme de una movida intelectual y cultural caraqueña de la que me moría por formar parte. En el 2015, también, tenía 15 años. — “Pía” (@mckeyabusador) April 28, 2021

A raíz del comunicado que publicó Cusica, he tomado el valor para hacer público el abuso sexual que pase por Tony Maestracci, baterista de la banda Tomates Fritos. A continuación planteo lo sucedido: — Chelle (@chellesoy) April 26, 2021

Así mismo, Saab anunció la designación de la “Fiscalia 79 Nacional con Competencia Plena para indagar en esos deplorables hechos: por lo que hago un llamado a las víctimas a acudir a esa instancia ubicada en el Edif sede del Ministerio Publico ubicado en la Av Urdaneta Esquina Animas a Platanal, piso 4”.

Sin embargo, estas no son las únicas figuras publicas denunciadas de cometer delitos de índole sexual en Venezuela en los últimos días, y este jueves el propio fiscal anunció también las investigaciones contra Murachi Palomo de la banda Los Colores, Juan Carlos Ogando de Skena Teatro y José Pepe Arceo de Ant Producciones. En redes también han señalado al comediante Gabo Ruiz, el músico Leonardo Jaramillo, el comunicador Rogelio Díaz, entre otros.

Del mismo modo, el ministerio de la mujer emitió un comunicado respaldando a las víctimas. Mientras que en redes sociales se está haciendo fuerte un movimiento llamado Yo te Creo, y hace referencia a un grupo de apoyo jurídico y emocional para las personas que sientan han sido víctimas.

El Presidente @NicolasMaduro y la Ministra @carolyshelena manifiestan solidaridad con las mujeres que han venido expresando de manera pública los diversos actos de violencia sexual de los que han sido víctimas y condena energéticamente a los autores materiales de estos hechos. pic.twitter.com/LAmI0Clo1L — Min. del PP para la Mujer y la Igualdad de Género (@MinMujerVe) April 28, 2021

Desde @yotecreovzla buscamos visibilizar los abusos. Así como conseguir soluciones, ofrecer herramientas, ayuda legal y psicológica por las vías correctas. Generar conversación y educación, para que ocurran cambios. Necesitamos aliados, voluntarios. Los necesitamos a TODOS. — Nana Cadavieco (@NanaVico) April 28, 2021

Comunicado de parte del equipo de Ls Lvndrs con respecto a los abusos de Alejandro Sojo. pic.twitter.com/WFLpAjYvBk — Ls Lvndrs (@LsLvndrs) April 24, 2021

Las reacciones por parte de las organizaciones de las que formaban parte estas figuras publicas tampoco han faltado. Los casos más llamativos han sido los de Prodavinci y Tomates Fritos, quienes han decidido apartar de sus filas a McKey y Maestracci respectivamente.

Comunicado oficial Lamentamos profundamente las acusaciones formuladas contra uno de los integrantes de la banda. Tony Maestracci nos ha acompañado por 14 años, a lo largo de nuestra formación. En espera de que esta lamentable situación se esclarezca, él ha hecho pública su — Tomates Fritos (@tomatesfritos) April 26, 2021

Prodavinci ante las acusaciones a Willy McKey https://t.co/DkfaAQ3C4E — Prodavinci (@prodavinci) April 28, 2021

Para entender un poco más de este caso de figuras publicas venezolanas, se consultó a algunos especialistas sobre el tema:

Al abogado penalista Javier Guanipa Molina se le hicieron las siguientes preguntas:

¿Está tipificado como delito en Venezuela el estupro?

“La terminología estupro no se encuentra previamente establecida, en Venezuela el artículo 374 del código penal, que a su vez fue derogado tácitamente por la ley de violencia contra la mujer, establece como requisito sin ecua non que la víctima sea especialmente vulnerable, es decir que una persona mayor de edad tenga un acto carnal con una persona menor de edad. También puede ser vulnerable por alguna discapacidad física o mental, o que exista un nivel de superioridad del victimario con la víctima.

En otros términos, no está tipificado como violación ya que para que exista violación tiene que haber violencia física o psicológica, en estos casos no necesariamente hay violencia, pero si existe un acto carnal forzado porque la víctima es especialmente vulnerable.

El termino no existe en la legislación, pero la acción es llamada acto carnal con victima especialmente vulnerable”

¿Las personas señaladas se encuentran fuera del país y sus víctimas ya son mayores de edad, que se podría hacer judicialmente?

“El código penal venezolano da un periodo de un año de prescripción para los delitos sexuales, es algo contradictorio porque no establece un tiempo prudencial para que la víctima pueda sanar el daño psicológico que llevó. Sin embargo, hay que verificar las últimas decisiones de la sala penal con respecto a las victimas especialmente vulnerables a los fines de determinar qué cantidad de tiempo se establece para que se pueda accionar ante los órganos judiciales.

Sin embargo, a mi criterio pienso que se podría accionar por la vulnerabilidad del sujeto pasivo”

¿Qué se puede esperar que suceda en estos casos?

“Que la fiscalía agilice una orden de aprehensión verificando las denuncias, con las medicaturas y los elementos de comisión necesaria y urgente para determinar si reúnen los establecidos para una orden de aprehensión”.

Mientras que, la psicóloga María Valentina Maldonado fue consultada sobre lo siguiente:

¿Para considerar a una persona mayor de edad, que condicionantes psicológicos prevalecen?

“De igual forma a los 18 años las personas no tienen desarrollado por completo el lóbulo parafrontal no está desarrollado. Menos un adolescente está en condiciones de consentir el acto sexual. Ahora, una persona de 18 años con una de 40 años no tiene ningún tipo de ventaja, el nivel de madurez es extremo, ya a los 23 o 24 años cuando ya tienes más responsabilidades es que pueden desarrollar ciertas habilidades”.

¿Qué hace a una persona más vulnerable a sufrir estas acciones?

“Es más vulnerable cuando tiene muy baja la autoestima, cuando tiene ausencia paterna, cuando ha venido un entorno de abuso, es decir naturalizar el abuso, en Latinoamérica es mucho mas frecuente que en los países nórdicos.

El perfil del abusador es regularmente de una persona de poder bien sea económico, social politico…”.

¿Qué acciones se pueden tomar para apoyar a una persona a ser menos vulnerables?

“Lo ideal es empezar desde el lenguaje, el lenguaje que nosotros manejamos es terriblemente ofensivo para la mujer”.