La policía activó una Alerta Amber el lunes en la mañana para un niño desaparecido que fue visto por última vez en su casa al norte de Tampa, según publicó diariolasamericas

Michael Morris, de 9 años, fue visto por última vez fuera de su casa en Holiday, ubicada en el condado de Pasco, según el canal de noticias WFLA-TV, afiliado de NBC.

Morris mide 4 pies, 11 pulgadas de alto y pesa 95 libras con una abrasión en la barbilla.

AMBER ALERT: Pasco Sheriff’s deputies are currently searching for a missing 9 year old male, Michael Morris. He was last seen wearing a black t-shirt, white shorts. Morris was last seen in the area of Sail Dr., Holiday, at approx. 4:50 a.m. today. pic.twitter.com/psTN6Cf0Uy

— Pasco Sheriff (@PascoSheriff) July 20, 2020