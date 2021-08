En respuesta al mal trato y la falta del debido proceso contra el rapero cubano Maykel Castillo Pérez (comúnmente conocido como Maykel Osorbo) luego de su arresto arbitrario en mayo a manos del régimen cubano, CADAL, Freedom House, Freemuse, PEN America y PEN International apoyan el informe presentado recientemente al Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas por Prisoners Defenders. Las organizaciones emiten la siguiente declaración conjunta para instar a la comunidad internacional a intensificar los esfuerzos para proteger a Osorbo y a otros defensores de los derechos humanos en Cuba:

“Condenamos la persecución y el arresto arbitrario del artista independiente Maykel Osorbo por parte del régimen cubano el 18 de mayo de 2021 y apoyamos la presentación del informe de Prisoners Defenders al Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria. En solo tres años, el régimen cubano ha cometido más de 120 actos represivos de todo tipo contra Osorbo en un intento de silenciarlo para que no exprese sus demandas de libertades y derechos fundamentales. Desde su último arresto arbitrario, no se le ha garantizado el debido proceso. La libertad de expresión es un derecho humano fundamental y no debe criminalizarse. El grupo de trabajo debe investigar el caso de Osorbo y dar a conocer públicamente sus hallazgos.

Caso emblemático

El caso de Osorbo es emblemático de la situación que enfrentan los defensores de derechos humanos en Cuba. Los actos de violencia patrocinados por el Estado y los casos de detenciones arbitrarias han aumentado considerablemente durante el año pasado, alcanzando su pico en julio con ataques patrocinados por el Estado contra manifestantes pacíficos. La comunidad internacional debe monitorear de cerca las violaciones sistémicas de los derechos humanos que ocurren en todo el país y dar una mirada crítica al monitorear los casos de cientos a potencialmente miles de personas que han sido documentadas como desaparecidas o arrestadas luego de los eventos del 11 de julio. Esto también incluye el seguimiento de los casos de 124 nuevos presos políticos documentados por Prisoners Defenders solo en julio”.

Antecedentes del rapero cubano

Maykel Castillo Pérez, conocido en los ámbitos culturales y activistas como Maykel Osorbo, es autor de música independiente en Cuba. Como coautor de “Patria y Vida” con otros músicos cubanos, ha tenido un éxito sin precedentes. Desde su lanzamiento en febrero de 2021, la canción ha servido como un grito de esperanza para las manifestaciones en toda la isla. También es cofundador del Movimiento San Isidro (MSI), junto a un nutrido grupo de artistas e intelectuales cubanos reconocidos internacionalmente quienes también sufren la misma discriminación patrocinada por el Estado y quienes alzaron la voz para denunciar el Decreto Ley 349. Esta ley de 2018 exige la aprobación del Ministerio de Cultura para actividades culturales públicas y privadas y permite prohibir la producción artística bajo criterios arbitrarios.

Osorbo se encuentra en prisión preventiva desde el 18 de mayo, luego de ser acusado falsamente de agresión, resistencia, evasión de presos y detenidos, desacato, desórdenes públicos y propagación de epidemia. Su detención se produjo después de 14 días de desaparición forzada, según lo comunicado por el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU.

La detención provisional no cumple con los requisitos internacionales ni con el código penal cubano. Osorbo se encuentra recluido en el penal Kilo 5 y Medio de Pinar del Río, a más de 160 kilómetros de sus familiares. Esta detención a larga distancia es poco común para quienes se encuentran detenidos provisionalmente, y también ha afectado sus esfuerzos de defensa legal.

A Osorbo se le ha negado el procedimiento especial de hábeas corpus que se presentó a favor de su libertad. Su caso ya ha merecido la atención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que le otorgó medidas cautelares de protección mediante la Resolución 14/2021, el 11 de febrero de 2021, las cuales el gobierno cubano ha ignorado.