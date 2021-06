La policía dio a conocer este sábado que un hombre acusado de dispararle en la cabeza a un oficial de la policía de Florida fue capturado en una propiedad boscosa en las afueras de Atlanta.

El sujeto identificado como Othal Toreyane Resheen Wallace, de 29 años, fue encontrado en una casa en un árbol en la propiedad de 3 acres durante la ejecución de una orden de registro, dijo el jefe de policía de Daytona Beach, Jakari Young en una conferencia de prensa.

Era buscado por el intento de asesinato de un oficial de policía en Daytona Beach, Florida, en un hecho ocurrido el miércoles 23 de junio. Reseñó NBC.

The #FBI in Jacksonville, FL, is assisting the Daytona Beach PD with the search for Othal Toreyane Resheen Wallace, wanted for the attempted murder of a police officer in Daytona Beach, FL, on June 23, 2021, when he allegedly shot the officer in the face: https://t.co/SKruT1Ytjt pic.twitter.com/6RKlArVNk2

— FBI Most Wanted (@FBIMostWanted) June 26, 2021