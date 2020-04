Acusan a Michael Bublé de maltratar su esposa Luisana Lopilato en un live de Instagram (VIDEO)

Durante la cuarentena provocada por la pandemia del coronavirus, cientos de celebridades han estado armando video en Instagram Live para convivir con sus fans y que las cosas sean un poco más llevaderas.

Recientemente, Michael Bublé y Luisana Lopilato decidieron subirse a esta tendencia en Instagram, sin embargo, algo extraño ocurrió y que no le gustó NADA a los fans: Michael Bublé tuvo un ademán intenso, que se ha interpretado como maltrato hacia Luisana Lopilato.

Cuando ellos se muestran ante cámaras, los dos comienzan a hablar al mismo tiempo, y cuando Michael Bublé reacciona, le da un codazo a Luisana Lopilato que se puede describir como muy intenso. Lo puedes ver en el siguiente video:

Michael Bublé is currently under fire due to a recent IG live in which he forcefully grabbed his wife Luisana Lopilato after she talked over him.

Similar clips from the past have surfaced, and the actress has put out a statement denying the allegations. pic.twitter.com/MGtPJfx42o

— Affinity Magazine (@TheAffinityMag) April 12, 2020