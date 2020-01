Adam Sandler explicó porqué su nombre no figuró en la lista de los nominados al Oscar

Las nominaciones para la 92a edición anual de los Premios de la Academia se anunciaron hoy por la mañana y, como siempre, hay muchos desaires en casi todas las categorías, pues es difícil reconocer cada gran película, director y actuación.

Sin embargo, siempre hay algunos nombres que faltan en la lista que muchos consideran importantes. Este año, junto con Lupita Nyong’o, Adam Sandler parece ser uno de los actores que todos creen que debería estar entre las nominaciones al Oscar 2020.

El actor de comedia aseguró en un reciente Tweet, que “no recibe amor” por parte de la Academia, luego de ser ignorado en la categoría de Mejor Actor por la película ‘Diamantes en Bruto’:

Bad news: Sandman gets no love from the Academy.

Good news: Sandman can stop wearing suits.

Congrats to all my friends who got nominated, especially Mama. pic.twitter.com/o1Ep3E7GRB

— Adam Sandler (@AdamSandler) January 13, 2020