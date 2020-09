Si crecieron viendo las comedias románticas de inicios de los 2000, seguramente recordarán con cariño a Como si fuera la primera vez o 50 First Dates. Esta película protagonizada por Adam Sandler y Drew Barrymore nos presentó una historia de amor muy peculiar, pues el protagonista tenía que conquistar todos los días a su novia quien sufría pérdida de memoria a corto plazo y aunque en su momento la crítica se vio dividida en comentarios, la verdad es que muchas personas la amaron.

Esta fue la segunda de tres colaboraciones entre este par de actores, la cual comenzó con The Wedding Singer en 1998 y concluyó con Blended del 2014. Sin embargo, más allá de trabajar en estas películas, muchos se enamoraron por completo de la química que ambos mostraron en pantalla y por un buen tiempo que ambos aparecieran en nuevo proyecto o que al menos se reencontraran, y aunque no lo crean esto último sí se cumplió.

Estos tiempos de cuarentena han servido para que el elenco de muchas series y películas que deseábamos ver reunidos lo hicieran, aunque sea a la distancia. Ahí tenemos a Back To The Future, Malcolm el de en medio, Scott Pilgrim vs. The World, Ghostbusters, El Señor de los Anillos y hasta Community con todo y Donald Glover, pero en esta ocasión Drew Barrymore y Adam Sandler hicieron algo especial para recordar a sus personajes de Como si fuera la primera vez, Lucy y Henry.

Resulta que la actriz de 45 años años inició el pasado 14 de septiembre un nuevo programa llamado simplemente The Drew Barrymore Show, y en su primer episodio contó con grandes invitados como Cameron Diaz, Lucy Liu, Reese Witherspoony Billy Eichner entre otros. Pero el momento más importante fue cuando Sandler apareció en un segmento sumamente nostálgico que seguramente les traerá gratos recuerdos.

Si no han visto la película o ya se les fue la onda, el personaje de Sandler le grababa unos cuantos video al de Barrymore para que recordara muchas cosas, desde cómo se llamaba hasta cómo iba la Serie Mundial de Béisbol. Y por supuesto que en estos momentos tan locos que nos toca enfrentar no fue la excepción, pues el sketch comienza con Lucy recién despierta, encontrándose con una cinta de video que dice “Buenos días Lucy”.

Al ponerla en una videocasetera que antiguo se escuchó eso aparece su marido Henry diciéndole que tiene amnesia y que por eso le va a recordar todo lo que ha olvidado en esos años, incluyendo que tienen una hija, que están en el 2020 pasando por una pandemia, que el béisbol se está jugando con público de cartón y que existe una plataforma llamada Netflix para ver películas en casa, jiar jiar.

En el video hay un cameo de ‘Ten Second’ Tom –interpretado por Allen Covert– y concluye con un bonito mensaje de Sandler deseándole suerte a Barrymore en su nuevo programa. Si tienen ganas de vivir un momento de nostalgia, reviviendo la época donde vieron esta película, sin duda no se pueden perder este segmento porque estamos seguros que les sacará una sonrisa de oreja a oreja.

Pero mejor no les contamos más, chequen a continuación el divertido y nostálgico segmento donde por unos cuantos minutos, Adam Sandler y Drew Barrymore revivieron a Henry y Lucy de Como si fuera la primera vez:

