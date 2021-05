Una nueva luz en el camino, los ciudadanos de Estados Unidos siguen con su masiva vacunación y ahora los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) afirman que los adultos completamente vacunados pueden reanudar sus actividades de manera segura en el interior o al aire libre sin mascarillas o distanciamiento, en reuniones grandes o pequeñas.

La directora de los CDC, la Dra. Rochelle Walensky, anunció la nueva guía el jueves; “Puede hacer cosas que dejó de hacer debido a la pandemia”, dijo.

UPDATE: If you are fully vaccinated against #COVID19, you can resume activities without wearing a mask or staying 6 feet apart, except where required by federal, state, local, tribal or territorial laws, incl. local business and workplace guidance. More: https://t.co/FJMon7WlFO

— CDC (@CDCgov) May 13, 2021