En la historia moderna consideramos el 2020 como el peor año por la llegada del coronavirus y un sinfín de cosas malas que pasaron, sin embargo para la historia del mundo parece estar muy distintante.

De acuerdo al experto historiador e investigador Michael McCormick, quien se especializa en la era medieval, mencionó en una entrevista para el portal Science Magazine, cual fue el peor año.

Para McCormick el peor año fue el 536 y dio sus razones: «536 fue el peor. No 1349, cuando la peste negra arrasó con media Europa. No en 1918, cuando la gripe mató a entre 50 y 100 millones de personas, en su mayoría adultos jóvenes. Sino el año 536 en Europa, ese fue el comienzo de uno de los peores períodos para estar vivo, si no el peor año”. Según una reseña del portal VIX.

En primer lugar, el clima era bastante extremo en ese periodo de tiempo, ya que el sol emitió poca luz durante 18 meses y parte de los continentes europeo y asiático estuvo bajo una inmensa niebla. Eso significa que los días eran muy obscuros a causa de los pocos rayos de la estrella y disfrutar de un día soleado fue imposible.

Por otro lado, las temperaturas en el verano del año 536 descendieron entre 1,5 y 2,5 grados centígrados, lo que dio inició a la década más fría de los últimos 2300 años. Una de las consecuencias directas fue que las cosechas se perdieron y la gente pasó hambre 3 años consecutivos por la falta de alimentos que no podían crecer debido al clima frío.

Todos los sucesos del 536, considerado el peor año, no tuvieron explicación sino hasta que se llevó una investigación en 2013 por el mismo historiador McCormick y el glaciólogo Paul Mayewski, quien pertenece al Instituto del Cambio Climático de la Universidad de Maine.