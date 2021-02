TJ Ducklo, un adjunto a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, que está al mando de Jen Psaki, tuvo un altercado con una periodista que cubre la fuente de política que sabría de la relación de este con otra comunicadora social.

Tara Palmeri, quien trabaja en el diario de Político habría revelado que Ducklo mantenía una relación con la también periodista con Alexi McCammond, del diario Axios, quien cubría las noticias de Casa Blanca.

Tras la revelación de la relación se conoció que Ducklo había amenazado a Palmeri, si publicaba su relación con McCammond.

Además se conoció en un reportaje de CNN, que Ducklo había dicho que Palmeri estaba celosa de su relación con Alexi McCammond.

Esta situación llegó a los oídos de Psaki, quien inmediatamente puso orden en la situación antes que se le escapara de las manos.

TJ Ducklo reportedly told Tara Palmeri “I will destroy you," and made sexist remarks to stop her from reporting on his relationship with a political reporter. https://t.co/BBl0vWimHl

— HuffPost Women (@HuffPostWomen) February 13, 2021