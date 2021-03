Un administrador de inversiones de Wellington, Florida, que supervisó fondos de capital privado por valor de más de $ 1.8 mil millones, afirmó falsamente que una universidad de Nueva York había invertido en su empresa y falsificó la firma de un funcionario universitario para obtener un préstamo de $ 95 millones de un banco de California, según un denuncia penal presentada en el Distrito Sur de Florida la semana pasada.

Elliot Smerling fue arrestado y acusado de fraude electrónico y robo de identidad agravado por supuestamente afirmar falsamente en una solicitud de préstamo de diciembre de 2020 que la universidad, que no se menciona en la denuncia, había acordado invertir $ 45 millones en uno de sus fondos y un New York no identificado, reportó Miami Herald.

El banco de inversión se había comprometido a invertir otros $ 40 millones en el mismo fondo. También está acusado de presentar una carta de auditoría falsificada que atestigua la salud financiera del fondo y luego enviar un extracto bancario falsificado de diciembre de 2019 que muestra una transferencia bancaria de $ 4.5 millones de la universidad y una transferencia bancaria de $ 4 millones del banco de inversión como parte de sus supuestas inversiones.

El préstamo de $ 95 millones fue aprobado a principios de febrero por Silicon Valley Bank. La empresa matriz del banco indicó en su informe anual a la Comisión de Bolsa de Valores el lunes que había hecho un préstamo a uno de los fondos de Smerling, JES Global Capital III, que potencialmente se había obtenido de manera fraudulenta.

La compañía dijo que potencialmente podría perder 70 millones de dólares con el acuerdo.

El dinero prometido por los inversores al fondo de Smerling se utilizó como garantía para obtener el préstamo, que es una práctica bastante común entre los fondos de capital privado para darles acceso al dinero necesario para realizar inversiones antes de haber recaudado fondos de los inversores.

Un estudio de 2019 realizado por profesores de negocios de la Universidad Carnegie Mellon descubrió que los fondos de capital privado dependían cada vez más de la deuda, impulsada en parte por las bajas tasas de interés , y que usaban este efectivo para inflar los rendimientos que informaban a sus inversores, lo que potencialmente les permitía cobrar. mayores tarifas en el proceso.

Smerling proporcionó al banco una tabla con una lista de $ 500 millones en promesas de inversionistas a diciembre de 2019, según la denuncia, incluidas las inversiones supuestamente fraudulentas de la universidad de Nueva York y el banco de inversiones.

El fondo informó a la SEC en marzo de 2020 que tenía $ 561,833,998 en activos brutos.