Adolescente de 15 años reportada como desaparecida en Kissimmee se encuentra a salvo

El Departamento de Aplicación de la Ley de Florida canceló una alerta de niño desaparecido en todo el estado luego de que apareciera pocas horas después del reporte.

La FDLE había emitido la alerta de Jasynda Suárez, de 15 años, quien fue vista por última vez cerca del bloque 1300 de Sierra Circle en Kissimmee, este martes, según el Departamento de Policía de Florida.

Varias horas después, dijeron que la adolescente había sido encontrado a salvo.

With updated flyer photo:

Florida MISSING CHILD Alert for Jasynda Suarez, a white female, 15, last seen in Kissimmee. If you have any information on the whereabouts of this child please contact the Kissimmee Police Department at 407-846-3333 or 911. pic.twitter.com/qggnmA1BjM

— FDLE (@fdlepio) April 14, 2020