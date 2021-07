Las unidades de materiales peligrosos de Broward asistieron a una casa de West Park tras la muerte de un adolescente la mañana del pasado miércoles.

El tío del joven dijo que su sobrino no se sentía bien y fue al hospital el martes. Tras la consulta lo enviaron a casa y a las 9 de la mañana del miércoles lo llevó su padre nuevamente y lo declararon muerto.

El tío del niño lo identificó como Lorvens Julien de 15 años. La policía detalló que del cadáver provenía un olor extraño “posiblemente gas”.

Los agentes de la oficina del alguacil del condado Broward llegaron más tarde a la casa ubicada en la cuadra 53 mil del suroeste y la 24 calle, pero hasta el momento no se sabe que tipo de sustancia es la que enfermó a los socorristas y causó quemaduras y si esa sustancia tiene relación con la muerte del menor, informó Telemundo 51.

#DEVELOPING: A death investigation in underway West Park.

A 15-year-old male has died, possibly exposed to a chemical inside his home. A @BrowardSheriff deputy and a firefighter are both at a Memorial Regional Hospital after responding to the scene @CBSMiami pic.twitter.com/MaSVZpdKH0

— Austin Carter CBS4 (@AustinCarterTV) July 28, 2021