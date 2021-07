Una adolescente hispana de 15 años se encuentra en estado crítico en un hospital del sur de Florida, con ventilación mecánica y en coma inducido, tras contagiarse de COVID-19 en momentos en que el estado registra un alarmante repunte de casos semanales, informaron medios locales.

Paulina Valásquez, que todavía no había recibido la vacuna del coronavirus, dio positivo a la enfermedad al igual que su madre, que sí estaba vacunada y presentó síntomas más leves.

La joven se encuentra internada en una unidad de cuidados intensivos del Broward Health’s Main Campus, en la ciudad de Fort Lauderdale, y es uno de los muchos nuevos casos de contagio por las nuevas variantes que se detectan en Florida, entre estas la Delta, más contagiosa que las anteriores, la brasileña y la colombiana, esta última la más reciente.

El estado de Florida registra un repunte de casos semanales con la alarmante cifra de 73,199 nuevos contagios en la semana del 16 al 22 de julio, un aumento del 60 % respecto de la anterior (45,584 casos), más que ningún otro estado del país, según datos del Departamento de Salud de Florida publicados el pasado viernes.

La tasa de positividad alcanzó el 15.1 %, con un promedio de 10,000 nuevos contagios diarios para un acumulado total de cerca de 2.5 millones de casos en el estado desde el inicio de la pandemia el 1 de marzo de 2020, según el FHD, que ahora solo informa una vez por semana.

Ante el alza de casos, las autoridades del sur de la Florida anunciaron nuevos horarios en los centros de vacunación y de pruebas del COVID-19:

TROPICAL PARK

7900 SW 40th Street, Miami

Opera los siete días de la semana

Horarios de pruebas: 7:00am – 6:00pm

Horarios de vacunación: 7:00am – 6:00pm

MIAMI DADE COLLEGE NORTH

11380 NW 27th Ave. Miami, FL 33167

Opera los siete días de la semana

Horarios de pruebas: 7:00am – 7:00pm

Horarios de vacunación: 7:00am – 7:00pm

TAMIAMI YOUTH FAIR GROUNDS

11201 SW 24th St. Miami, FL 33165

Opera los siete días de la semana

Horarios de pruebas: 7:00am – 4:30pm

ZOO MIAMI

12400 SW 152nd St. Miami, FL 33177

Opera los siete días de la semana

Horarios de pruebas: 7:00am – 7:00pm

Horarios de vacunación: 7:00am – 7:00pm

AVENTURA MALL 19495 Biscayne Blvd Aventura, FL 33180

Opera los siete días de la semana

Horarios de vacunación: 10:00am – 7:00pm

El pasado 21 de julio, el coordinador de la respuesta contra el coronavirus de la Casa Blanca, Jeffrey Zients, explicó que tres estados con bajo índice de vacunación, Florida, Texas y Missouri, acumulan el 40 % de los casos. Uno de cada cinco casos de los que se registran en todo el país está en Florida.

Además, la pasada semana se contabilizaron 282 muertes por COVID-19 en Florida, un estado con solo el 48.5 % de su población vacunada completamente y con los hospitales en alerta máxima por el aumento del número de infectados hospitalizados.

Hoy la cadena de hospitales AdventHealth, la mayor del centro de Florida, elevó el nivel de emergencia a rojo debido al aumento veloz de pacientes.

Por su parte, Carlos Migoya, director general del mayor sistema de hospitales del sur de Florida Jackson Health, señaló que ahora el 10 % de los pacientes que dieron positivo al COVID-19 han contraído la cepa que se originó en Colombia.

