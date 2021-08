El terremoto que ocurrió en Haití, el pasado sábado dejó más de mil heridos y uno de ellos fue la adolescente que tuvo que ser trasladada de emergencia a Florida para salvarle la vida.

Meghan Edma, de 16 años de edad fue rescatada en medio de los escombros que habían en su casa que fue derrumbada por el movimiento telúrico de magnitud °7.2 en la escala de Richter.

Pasó la noche del sábado, en el Hospital central de Haití, donde los médicos indicaron que su estado era critico y necesitaba ser trasladada a otro centro donde fuese operada.

El domingo en la mañana el equipo médico de Trinity Air Ambulance trasladó a Meghan desde la capital antillana hasta el aeropuerto de Fort Lauderdale, donde fue recibida por sus tíos y un cuerpo médico.

Antes de su traslado la familia de la adolescente en Miami llamó a la embajada estadounidense en Puerto Príncipe para que Meghan, una ciudadana estadounidense, recibiera la atención necesaria.

Los médicos dijeron que necesitaba cirugía de inmediato, para corregir la fractura que tenía en la zona pélvica.

ONE & ONLY EXCLUSIVE: A teenage girl nearly crushed by collapsing debris from the earthquake in Haiti was flown to South Florida for life-saving surgery. https://t.co/qnpSo7CvHF

— WPLG Local 10 News (@WPLGLocal10) August 16, 2021