Tras el descalabro del 2020, por la pandemia del Covid-19 la economía de los Estados Unidos ha tenido una recuperación, y en gran parte se debe al papel que han tenido los adolescentes.

Según un estudio hecho por la empresa Curry Up Now, los jóvenes están ocupando las vacantes que un adulto no puede realizar por discapacidad física, o porque no está en sus rango de prioridades.

La empresa indicó que los adolescentes han sido tomado en cuenta, para limpiar mesas en restaurantes o hacer de salvavidas en parque acuáticos, cobrando $15 la hora.

Mathieu Stevenson, CEO de Snagajob, un portal que recluta trabajadores por horas, indicó que este auge de empresas contratando adolescentes nunca antes se había visto en los Estados Unidos.

“Nunca hubo un mejor momento para buscar trabajo si eres adolescente”, dijo Stevenson a los medios de comunicación estadounidense.

El empleo para jóvenes entre los 16 y 19 años había mermado, antes que llegara la pandemia, debido a que las empresas buscaban a personas con experiencias.

Pero eso cambió la pandemia como lo refleja los números presentados por Curry Up Now, el porcentaje de chicos de 16 a 19 años que están trabajando es el más alto en años. En mayo, un 33,2% de ellos estaban trabajando. Es el porcentaje más alto desde el 2008. La cifra se mantuvo en 31,9% en junio, según el Departamento del Trabajo.

