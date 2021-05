El estado de la Florida ha sido el epicentro en los últimos meses de un alza en las ventas de viviendas, debido a las facilidades que se han generado durante la pandemia del Covid-19.

Pero esta alza en las ofertas de casas, ha tenido su punto negativo y es la de las estafas de las empresas de mudanzas, que han sido escandalosas.

Por eso la Procuradora de Florida, Ashley Moody, lanzó una advertencia para que los nuevos residentes estén alertas y no sean víctimas de este flagelo.

“Si usted es un ciudadano de la Florida que compra una casa nueva o se muda aquí desde otro estado para disfrutar de nuestro excelente clima y economía en crecimiento, tenga cuidado con las estafas de mudanzas. Desde negarse a proporcionar un presupuesto por escrito hasta requerir un gran depósito o pago en efectivo por adelantado, todas estas son señales de alerta que los consumidores pueden buscar para ayudarlos a identificar una posible estafa en movimiento y evitar ser víctimas “, dijo Moddy a través de un video que fue difundido en las redes sociales de la procuraduría.

¿Cómo puede evitar las estafas de mudanza?

La procuradora Moddy dio varios tips, para que las personas no sean víctimas de las estafas a la hora de realizar su mudanza al estado.

Nunca firme ningún documento o contrato en blanco o incompleto;

Obtener estimaciones y cotizaciones móviles de la empresa por escrito y asegurarse de que las estimaciones sean vinculantes;

Determinar si los transportistas realizarán la mudanza solos o si la empresa subcontratará con otro transportista; y

Tenga cuidado si los transportistas aparecen en camiones de alquiler sin personal uniformado.

En el folleto Scams at a Glance: On the Move se pueden encontrar más consejos útiles y señales de alerta con respecto a las estafas en movimiento.

Indicó que quienes cometen este delito son comunes e involucran a las compañías de mudanzas que empacan y transportan artículos del hogar y luego se niegan a entregarlos hasta que el consumidor pague una tarifa adicional alta.

Otra modalidad que utilizan los estafadores es ofrecer una oferta baja para asegurar un trabajo en movimiento, pero luego aumentar la tasa significativamente al llegar y amenazar con evitar hacer el trabajo a menos que se le pague por adelantado.

Procuraduría ofrece números para denunciar

La procuraduría de Florida indicó que a través del número telefónicos 1 (866) 9NO-SCAM y en la página web MyFloridaLegal.com. Puede formular su denuncia en caso de ser víctima de estafa.

Según informes recientes, las ventas de viviendas aumentaron un 5,6% en 2020, lo que resultó en un máximo de 14 años en las ventas generales en todo el país.