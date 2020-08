Miles de usuarios en TikTok han compartido videos que se han vuelto virales donde advierten que un acontecimiento muy importante sucederá este 27 de agosto.

La idea de un suceso apocalíptico, político o incluso el fin de la pandemia COVID-19, son algunas de las teorías que han barajado los internautas de la conocida red social.

Si bien todo en TikTok suele tener risas, hay una cuenta que hace unos días comenzó a despertar el miedo de los usuarios de dicha plataforma por los videos y mensajes perturbadores que postea.

“Me dijo que cuando entrabas al audio del video decía ‘help us’ e incluso en un comentario decía ‘parpadea 3 veces si necesitas ayuda’ y el sujeto hizo un video parpareando 3 veces” comentó Karen Daniela (@scarbloood), quien dio a conocer la historia de cómo una amiga la alertó sobre una cuenta de TikTok llamada @user2819394837167.

Las chicas decidieron investigar más y luego de traducir los resultados de los mensajes ocultos en los videoclips, se dieron cuenta de que el dueño del perfil de TikTok hablaba sobre algo malo que ocurriría el próximo 27 de agosto, pues se leen pequeñas oraciones como “Ellos vienen”, “Van a matar”, “Víctimas” o “Vuelo 370”.

Karen Daniela indica que de los 20 videos que este usuario tenía en su cuenta, dos estaban en clave morse. Total que al descifrarlos, los mensajes decían lo siguiente: “La verdad saldrá. No son identificables, se comunican somos ratas de laboratorio, Vienen boeing 777 200 ER. 27 de agosto”, una fecha que está a pocos días de llegar y que lo hará con mucha incertidumbre gracias a este hilo.

En la última actualización se puede ver que en el perfil de TikTok, @user2819394837167 tiene en su biografía la leyenda “6 days” (6 días), por lo que probablemente tengamos que esperar hasta el próximo 27 de agosto a ver qué ocurre.

