La aerolínea Emirates abrirá una ruta de vuelos sin escalas entre Miami y Dubai a partir del mes de junio, según World Airline News.

Esta nueva actividad comercial será una novedad tanto para MIA como para Emirates. Sin embargo, la empresa no se ha pronunciado de manera oficial hasta los momentos Emirates, al igual que el aeropuerto. El portal The Next Miami se comunicó con MIA y están a la espera de una respuesta.

El servicio deberá comenzar el 21 de julio y operará cuatro días a la semana utilizando aviones Boeing 777-300ER, probablemente con los famosos asientos de primera clase de la aerolínea, detalla el informe.

Emirates voló anteriormente a Fort Lauderdale, donde su socio JetBlue ofrecía vuelos de conexión.

La aerolínea ha operado regularmente vuelos de carga en MIA desde el año pasado, luego de suspender su servicio de Fort Lauderdale durante la pandemia del covid-19.

Entre los competidores de MIA se incluirán Qatar Airways, que aumentará el servicio este verano a tres veces por semana (aunque sigue bajando debido a la pandemia) y Turkish Airlines, que ha reanudado los vuelos diarios.