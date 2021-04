Este jueves el aeropuerto de Fort Lauderdale tuvo un fuerte despliegue policial, luego de una supuesta amenaza por unos “cables sospechosos”, que se consiguieron alrededor de un carro.

Los funcionarios de la Oficina Policial de Broward dijeron que los oficiales recibieron información sobre los cables sospechosos en el vehículo que estaba en un estacionamiento cerca de las Terminales 2 y 3 del aeropuerto.

La llamada se realizó a la 1:00 am, e inmediatamente se implementó un operativo de seguridad, que llevó al cierre del aeropuerto.

El Escuadrón de Bombas de la BSO respondió al llamado y determinó que los cables no eran una amenaza, por lo que se volvió abrir el terminal y sus adyacencias.

“Creo que es una locura porque nadie sabe lo que está pasando”, dijo la viajera Ava Campbell quien recibió un mensaje de texto anunciando el retraso de su vuelo.

#TrafficUpdate – roadways are now open into FLL.. pic.twitter.com/xptVeGWbN1

— Fort Lauderdale-Hollywood Int'l Airport (FLL) (@FLLFlyer) April 1, 2021