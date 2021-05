El Aeropuerto de Miami cada vez se va adaptando para que las personas con discapacidad, tengan una mejor movilidad.

Por eso las autoridades del terminal aéreo inauguró 10 estaciones de carga para las sillas de ruedas.

Las mismas estarán ubicadas de la siguiente manera: ocho después de los sistemas de seguridad y dos antes de los controles aeroportuarios.

El Aeropuerto de Miami es uno de los primeros en establecer este sistema de cargas, de sillas de ruedas y que están especificados en la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA).

“Aplaudo a MIA por permanecer a la vanguardia de la accesibilidad aeroportuaria con esta nueva y fantástica iniciativa”, dijo la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava.

La burgomaestre, indicó que estos sistemas son fundamentales, en la actualidad en los terminales aéreos.

“Los recursos como estas estaciones de carga para sillas de ruedas son fundamentales para atender mejor a los viajeros con necesidades especiales y garantizar que MIA esté a la vanguardia de las nuevas normas de transporte aéreo”.

Miami International Airport plugs in 10 new wheelchair charging stations https://t.co/giTsLtbKSf via @Miami's Community News

— Brian Seaman (@BrianMSeaman) May 19, 2021